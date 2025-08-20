Азербайджан стремится к более тесным связям с США в сфере национальной безопасности и технологий после мирной декларации, подписанной при посредничестве администрации Трампа.

В интервью в посольстве Азербайджана посол Хазар Ибрагим заявил Axios, что его правительство теперь будет работать над созданием рабочих групп и развитием отношений во всех направлениях: экономика, энергетика, оборона, политика, образование, технологии, искусственный интеллект.

«Давайте откроем новую страницу. Давайте работать вместе, и пусть развиваются не только армяно-азербайджанские, но и азербайджано-американские отношения», — сказал Ибрагим.

Ибрагим выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за продвижение мирного процесса, подчеркнув, что он на 101% заслуживает Нобелевскую премию мира:

«За этот очень короткий период времени — всего за шесть месяцев — ему удалось сделать то, что другие не могли сделать за более чем 30 лет».

Отдельно посол подчеркнул роль спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, посетившего Азербайджан в марте.

«На любых переговорах, особенно на очень сложных мирных переговорах, всегда крайне важно иметь очень сильную политическую волю очень сильного мирового лидера. Именно это мы и получили на этот раз», — сказал Ибрагим.