Граждане Азербайджана получили доступ к расширенному спектру информации о военной службе через государственную цифровую платформу mygov.

Как сообщает Госслужба по призыву и мобилизации, теперь в личном кабинете пользователей платформы mygov доступны следующие данные:

— информация о постановке на первичный воинский учет;

— результаты медицинского освидетельствования призывника военно-врачебной комиссией после обязательного обследования;

— заключения о годности к военной службе;

— результаты дополнительных медицинских обследований.

Кроме того, в системе будут отображаться результаты итоговых медицинских обследований, проведенных Государственным агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации, решения призывной комиссии в соответствии с пунктами таблицы заболеваний, а также уведомления о предоставлении отсрочки от призыва по семейным обстоятельствам или для продолжения образования.

Платформа mygov также предоставляет полный цифровой доступ к информации о воинском учете, срочной действительной военной службе, отсрочках от призыва, освобождении от срочной действительной военной службы, временном непризыве на срочную действительную военную службу и прохождении действительной военной службы.

Граждане могут ознакомиться со своими военными данными, загрузить документы в формате PDF или поделиться ими в цифровом виде через веб-портал mygov или мобильное приложение, не посещая центры обслуживания.