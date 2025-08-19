Бывший руководитель военной разведки Израиля Аарон Халива считает, что за каждого убитого израильтянина «должны умереть 50 палестинцев». Об этом он заявил в ходе одной из бесед после своей отставки в августе прошлого года. Записи этих разговоров обнародовал израильский телеканал N12.

«Тот факт, что в Газе уже погибло 50 тыс. человек, необходим и важен для будущих поколений. За все, что произошло 7 октября, за каждого человека, погибшего 7 октября, должны умереть 50 палестинцев. Сейчас не имеет значения, что это были дети. Я говорю не из чувства мести. Я обращаюсь к будущим поколениям. Им время от времени нужна Накба, чтобы они чувствовали цену своим действиям. В этом безумном регионе другого выбора нет»,— отметил бывший глава разведки.

Халива ушел в отставку в апреле 2024 года, признав ответственность за провалы, предшествовавшие нападению 7 октября.