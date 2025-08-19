Президент Армении Ваагн Хачатурян провел в своей резиденции встречу с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, который прибыл в Армению с официальным визитом. Информация приводится в сообщении пресс-службы президента армянского государства.

Стороны обсудили вопросы региональной повестки, в том числе открытие коммуникаций. Хачатурян выразил надежду, что визит иранского президента будет способствовать установлению мира и стабильности в регионе.

Отдельное внимание стороны уделили геополитической ситуации в регионе и обсуждению вопросы открытия коммуникаций в регионе.

«Стороны подчеркнули, что установление стабильного и долгосрочного мира, а также формирование торговых маршрутов, основанных на принципах суверенитета, территориальной целостности и независимости, отвечает интересам всего региона», — отмечается в сообщении.