Президент Ильхам Алиев утвердил закон «О газоснабжении», принятый Милли Меджлисом 8 июля.

Новый закон регулирует отношения, возникающие между субъектами газоснабжения, потребителями и государственными органами (учреждениями), действующими в секторе газоснабжения, в связи с транспортировкой, распределением, хранением, продажей, импортом, потреблением природного газа и эксплуатацией газовых установок.

Документ также определяет правовые, экономические и организационные основы газоснабжения.

Согласно документу, в сфере газоснабжения в Азербайджане предусматривается установление 8 видов тарифов. К ним относятся оптовые тарифы на газ, тарифы на транспортировку газа, тарифы на услуги по хранению газа, тарифы на распределение газа, розничные тарифы на газ для потребителей, цены на услуги по подключению к газотранспортной сети, цены на услуги по подключению к газораспределительной сети и фиксированный тариф.