За семь месяцев этого года Франция импортировала из Азербайджана 81 701,93 тонн сырой нефти, стоимость этого объема продукции составила $41 млн 316,86 тыс. Информация об этом отражена на сайте Государственного таможенного комитета.

Объем продукции, экспортированной из Азербайджана во Францию, уменьшился на 8,9%, а стоимость — на 27,6% по сравнению с первыми 7 месяцами 2024 года. За последние 7 месяцев доля Франции в экспорте сырой нефти из Азербайджана составила 0,56%. В этом году впервые экспорт нефти из Азербайджана во Францию был осуществлен в июле.