Власти Таиланда запустят программу TouristDigiPay, которая позволит иностранным туристам конвертировать криптовалюту в тайские баты и тратить их во время путешествия по стране, информирует Bloomberg.

Программу 18 августа официально представил министр финансов Пичаи Чунхаваджира. Он отметил, что TouristDigiPay запустят в четвертом квартале 2025 года. Она будет функционировать по всей стране в пробном режиме в течение полутора лет.

Министр сказал, что в рамках программы туристы не смогут расплачиваться криптовалютами напрямую. TouristDigiPay подразумевает, что путешественники будут обменивать цифровые активы на тайские баты через лицензированных операторов и платить за товары и услуги с помощью электронных платежных сервисов. Транзакции ограничены суммой в 500 тысяч батов (15,4 тысячи долларов) в месяц.