В 34-летней истории нашей государственности все внешнеполитические и дипломатические события мы пытались оценивать по шкале «победа или поражение». Дорогой народ, я должен решиться сказать: это ошибочная постановка вопроса. Потому что если выбор всегда стоит только между победой и поражением, то поражение неизбежно.

Об говорится в сегодняшнем заявлении премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

По его словам, достигнутые договоренности – настоящий триумф концепции государственного строительства Армении.

«Ты можешь победить один раз, два раза, три, даже пять или десять раз, но другое дело — это формула взаимного согласия, которая обещает успех всем сторонам, достигшим соглашения. Вашингтонские соглашения являются безусловным успехом как для Армении, так и для Азербайджана, а также для Соединенных Штатов. Они делают наше государство надежным, стабильным и долговечным, укрепляют нашу независимость и суверенитет, делают реалистичными наше благополучие и счастье — то, что является стратегией всех наших стратегий», — отметил руководитель армянского правительства.