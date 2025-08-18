Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) открыло при Центре легочных болезней Детскую туберкулёзную больницу. Учреждение было создано на базе уже имевшегося, в котором проведена реструктуризация и полное обновление инфраструктуры в соответствии с современными стандартами.

Как сообщили в TƏBİB, больница обеспечивает диагностику, обследование и стационарное лечение детей, инфицированных туберкулёзом или находящихся в группе риска. Кроме того, здесь созданы условия для продолжения школьного обучения.

Общая площадь больничного комплекса составляет 2800 кв. м. В состав входят трёхэтажное административное здание и стационарное отделение на 45 коек. В учреждении функционируют отделение реанимации и интенсивной терапии, амбулаторные кабинеты, лабораторные и диагностические подразделения, а также вспомогательные службы. Для детей оборудованы специальные учебные классы, соответствующие санитарным и образовательным нормам. Образовательный процесс ведут учителя прикреплённой средней школы, что обеспечивает непрерывность обучения.

Административное здание оснащено системой электронного управления, современными компьютерами и высокоскоростным интернетом, что позволяет организовать эффективное оказание медицинских услуг. Также в больнице действуют буфет-столовая, хозяйственные и технические службы, прачечная, складские помещения и другие необходимые инфраструктурные объекты. В TƏBİB добавили, что в последние годы уровень заболеваемости туберкулёзом среди детей в стране остаётся стабильным.