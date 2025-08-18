Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в понедельник начнется в 21:15 (по Баку) и продлится час.
21:00 (по бакинскому времени) — прибытие Зеленского в Белый дом/приветствие президента Украины;
21:15 — начало двусторонней встречи с Зеленским;
22:15 — прибытие европейских лидеров/их приветствие;
22:30 — президент США принимает участие в семейной фотографии с европейскими лидерами;
23:00 — начало многосторонней встречи с европейскими лидерами.
Встреча Трампа и Зеленского будет посвящена урегулированию украинского конфликта. На встречу с главой Белого дома также отправятся президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Зеленский уже прибыл в Вашингтон.