Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в понедельник начнется в 21:15 (по Баку) и продлится час.

21:00 (по бакинскому времени) — прибытие Зеленского в Белый дом/приветствие президента Украины;

21:15 — начало двусторонней встречи с Зеленским;

22:15 — прибытие европейских лидеров/их приветствие;

22:30 — президент США принимает участие в семейной фотографии с европейскими лидерами;

23:00 — начало многосторонней встречи с европейскими лидерами.

Встреча Трампа и Зеленского будет посвящена урегулированию украинского конфликта. На встречу с главой Белого дома также отправятся президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Зеленский уже прибыл в Вашингтон.