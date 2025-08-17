В Таиланде набирает популярность мороженое с жареной курицей, информирует Bangkok Post.

В северо-восточной провинции Таиланда Кхон Каен решили превратить традиционные местные блюда в холодные десерты. Мороженое с курицей-гриль стало настоящим хитом. Оно готовится на молочной основе с добавлением специй, имитирующих вкус мяса на углях, и подаётся с жареным луком, карамелью и миндалём.

«Этот вкус был настоящим вызовом — превратить горячее в холодное, не потеряв суть», — рассказала Харутай, 25-летняя помощница менеджера кафе, где готовят этот десерт.

Еще одно блюдо сочетает ванильное мороженое и кусочки обжаренной сладкой колбасы. Харутай отмечает, именно этот вариант сейчас — самый популярный у покупателей.

Не менее необычным является и сорбет Sato Rosé, созданный на основе местного ферментированного рисового вина сато. В десерт добавили вкус личи и розовый аромат, но содержание алкоголя сведено к минимуму.

«Можно есть спокойно — никто не опьянеет», — с улыбкой отметила сотрудница кафе. По её словам, новое меню уже получило положительные отзывы, особенно среди иностранных туристов и молодёжи.