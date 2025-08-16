Великобритания планирует отправить свои войска в Украину уже в течение первой недели после объявления перемирия.

Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, речь идет о сотнях британских военных инструкторов и инженеров, которые будут помогать восстанавливать украинские Вооруженные силы в случае паузы в боевых действиях.

Премьер-министр Кир Стармер также одобрил использование истребителей Королевских воздушных сил для патрулирования украинского неба вместе с союзниками, чтобы предотвратить нарушения перемирия со стороны России.

Решение приняли на фоне переговоров президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.