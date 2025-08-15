Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сигналов для завершения войны нет.

«Получаю доклады от нашей разведки, от дипломатов о подготовке встречи на Аляске, о том, с чем едет Путин. Получаем также доклады из регионов Украины после российских ударов. Сумы — российский удар по центральному рынку. Днепропетровская область — удары по городам и предприятиям. Запорожье, Херсонская область, Донецкая область — преднамеренные российские удары. Война продолжается. Продолжается именно потому, что нет не только приказа, но и сигналов о подготовке Москвы к завершению этой войны.

В день переговоров они тоже убивают. И это многое говорит. Накануне мы обсудили с Соединёнными Штатами Америки, с европейцами то, что действительно может сработать. Всем нужно честное завершение войны. Украина готова работать максимально продуктивно, чтобы закончить войну. Надеемся на сильную позицию Америки. Всё будет зависеть именно от этого — россияне учитывают американскую силу. Именно силу», — сказал Зеленский в вечернем обращении.