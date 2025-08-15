За последние годы в Азербайджане все больше людей после выхода на пенсию продолжают работать. Согласно данным Государственного комитета по статистике, в 2023 году их было около 172,689 тысяч. человек. В последующем, в 2024 году численность занятых пенсионеров выросла до 184,222 тысяч человек. В текущем году, после назначении пенсии, трудовой деятельностью продолжают заниматься 193,807 тысяч человек, сообщает Minval.

В целом же, к настоящему времени в стране насчитывается порядка 1,098 млн пенсионеров, основная доля которых приходится на лиц, вышедших на пенсию по возрасту – 705,849 тыс. человек, из которых 143,4 тыс. занимаются трудовой деятельностью. К другим работающим пенсионерам относятся лица с инвалидностью и лица, получающие пенсию по потери кормильца. Тем самым работающие пенсионеры смогли повысить получаемые выплаты в среднем до 496,60 манатов. Наибольшего прироста добились обладатели пенсии по возрасту — 529,98 манатов, затем пенсии по потери кормильца – 500 манатов и пенсии по инвалидности – 402 маната.