В Азербайджане за последние годы наблюдается рост числа врачей и медицинского персонала. По данным Государственного комитета по статистике, общее количество врачей увеличилось с 33 085 в 2011 году до 35 233 в 2025 году. Теперь на каждую 1000 граждан приходится 35 врачей, сообщает Minval.

Особенно заметен рост по ряду специальностей: терапевты — с 7 981 в 2024 году до 8 910 в 2025 году, хирурги — с 3 498 до 3 722, гинекологи — с 1 877 до 1 968, педиатры — с 3 544 до 3 670, офтальмологи — с 954 до 968, невропатологи — с 967 до 1 002, психиатры — с 389 до 400, врачи радиодиагностики — с 1 581 до 1 627, стоматологи — с 3 634 до 3 764, врачи по физической реабилитации — с 57 до 79, врачи других специальностей — с 7 122 до 7 198.

В то же время по некоторым направлениям зафиксировано снижение численности специалистов. Например, эпидемиологов, напротив, стало меньше (с 716 до 558), а также остаётся относительно небольшой штат фтизиатров и наркологов.

Что касается коечного фонда, то его общее количество в 2025 году составило 40 309 мест против 45 790 в 2011 году. Наблюдается тенденция уменьшения числа терапевтических коек (с 10 887 до 7 660), хирургических (с 8 404 до 7 639) и туберкулёзных (с 2 235 до 1 148). В прошлом году было увеличено число коек для больных онкологией и психиатрическими заболеваниями. В то же время сокращены койки для детей.

Согласно статистике, за последние годы в Азербайджане наблюдается рост по большинству групп заболеваний — от болезней системы кровообращения до патологий дыхательной системы. Особенно заметен рост числа случаев онкологических заболеваний: показатель по группе новообразования вырос с 8 979 в 2010 году до 20 302 случаев в 2025 году.

В связи с этим в стране не случайно увеличено количество специализированных коек для лечения пациентов с онкологией.