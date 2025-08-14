У многих абонентов выросли счета за электричество. Абоненты жалуются, что, по непонятным им причинам, в выданной квитанции требуемый с них платеж вырос в два, а то и в несколько раз. Как передает Minval, с похожей жалобой в соцсетях также выступил известный общественный активист Кямран Размовар. Он просит разъяснить, были ли повышены тарифы на электроэнергию, о чем он, может быть, не знает.

«В прошлом месяце я платил за свет 50 манатов, в этом месяце мне пришёл счёт — 105 манатов. По другому адресу я платил 110 манатов, а в этом месяце — 245 манатов. Те же самые показатели киловатт, то же количество кондиционеров, тот же объём электроэнергии. Однако в этом месяце я заплатил в два раза больше. Может, кто-то знает о повышении тарифов на свет или изменении лимитов? Не знаю. Объясните мне», — обратился блогер к общественности.

Данное обращение могло бы остаться без внимания если бы не одно «но». Дело в том, что видео собрало свыше 1400 комментариев. Все пользователи соцсети в один голос согласились с Размоваром, описывая как дорого им пришлось заплатить за свет за июль. Они не понимают, как получилось, что всегда в это время года платили по 40-50 манатов, а текущем году здолжали около 100 манатов. Среди пользователей нашлись и те, кто задолжал более 200 и 300 манатов.

Между тем редакция обратилась с запросом в Azərişıq, чтобы разъяснить ситуацию, но в течение суток так и не удалось дозвониться до представителей ведомства.

Надо сказать, что в последний раз в Азербайджане новые тарифы на электроэнергию были установлены в январе этого года. Сегодня ежемесячный объем потребления электроэнергии для населения состовляет: тариф за 1 киловатт-час электроэнергии при потреблении до 200 кВт — 8,4 гяпик; тариф при потреблении от 200 до 300 киловатт-часов — 10 гяпик; тариф при потреблении свыше 300 киловатт-часов — 15 гяпик.