Детские сады в Баку, несмотря на пониженную посещаемость, продолжают работать в обычном режиме.

Об этом сообщили в Управлении образования Баку, комментируя недавние сообщения в социальных сетях о закрытии детских садов в столице из‑за низкой посещаемости в летний сезон.

«В связи с летним сезоном в дошкольных образовательных учреждениях в определенные дни наблюдается частичное снижение посещаемости детей», — отмечает ведомство.

Однако, подчеркнули в Управлении, несмотря на это, детские сады продолжают функционировать в нормальном режиме:

«Обеспечение непрерывности учебного процесса в дошкольных образовательных учреждениях является одним из основных факторов, находящихся в центре внимания»