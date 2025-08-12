Агентство дошкольного и общего образования запретило школам принуждать родителей покупать школьную форму в определенных торговых точках. В Агентстве напомнили, что согласно постановлению Кабинета министров АР от 17 марта 2022 года об утверждении «Описания формы одежды учащихся государственных общеобразовательных учреждений», в общеобразовательных учреждениях применяется один из четырех видов формы. Так, в 2022 году Педагогический совет каждого общеобразовательного учреждения выбрал одну их четырех предложенных видов школьной формы.

Родители, особенно те, чьи дети пойдут в первый класс, могут получить подробную информацию о том, какую форму носят в их школе, позвонив в колл-центр Агентства и его местные филиалы, а также обратившись непосредственно в саму школу.

«Особо отметим, что покупка школьной формы свободная. Недопустимо намеренно направлять родителей в какую-либо точку продажи. В связи с этим местным филиалам и подведомственным учреждениям Агентства даны соответствующие указания. В случае возникновения вопросов или проблем, связанных со школьной формой, родители могут обратиться в колл-центр Агентства», — сказали в Агентстве.