Лидер Франции Эмманюэль Макрон и его жена наняли специалистов для сбора информации об американской журналистке Кэндис Оуэнс, которая заявляет, что Брижит Макрон родилась мужчиной. Об этом информирует Financial Times (FT).

В июле стало известно, что супруги предъявили Оуэнс иск о клевете в суде штата Делавэр. Они потребовали выплатить компенсацию за причиненный ущерб, размер которой будет определен в ходе судебного разбирательства. Адвокаты президента и его жены утверждают, что журналистка «была полностью осведомлена о ложности этих утверждений и систематически отклоняла все просьбы об опровержении, продолжая свою кампанию по дискредитации с целью приобрести известность и заработать деньги».

Согласно данным FT, перед подачей иска руководитель Франции и его жена обратились к американской компании Nardello & Co, которая подготовила отчет об Оуэнс. Издание указало, что в нем говорилось о связях журналистки с крайне правыми политиками в Великобритании, США и Франции и об обмене сообщениями в X с российским философом Александром Дугиным. При этом специалисты не нашли никаких свидетельств того, что Оуэнс встречалась с российскими чиновниками или имела личные или деловые связи с РФ.