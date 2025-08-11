Израиль приблизился к завершению военной кампании против ХАМАС в Газе и других участников так называемой «иранской оси» в регионе.

С данным заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Именно в эти дни, когда мы добиваемся больших побед над теми, кто пришел уничтожить нас, когда мы стоим на пороге завершения кампании, пытаемся уничтожить остатки иранской оси и освободить всех наших заложников — как живых, так и погибших, — мы отмечаем здесь, в сердце Иерусалима, нашей вечной столицы, факт нашего существования и нашей независимости. Это праздник для Государства Израиль и для Кнессета», — отметил Нетаньяху.