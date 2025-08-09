Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани планируют в субботу провести переговоры на острове Ибица для обсуждения урегулирования конфликта в секторе Газа. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их словам, план премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по захвату палестинского анклава, несмотря на его утверждение кабинетом, не имеет четких дат реализации, что «оставляет пространство для дипломатии».

По оценке израильского чиновника, еврейское государство и радикальное палестинское движение ХАМАС «придерживаются абсолютно противоположных точек зрения на вопрос окончания войны, что делает обсуждение всеобъемлющей сделки на этом этапе бессмысленным».