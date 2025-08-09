Госсекретарь США Марко Рубио поздравил Азербайджан и Армению с «новой эпохой мира», отметив историческое значение мирного соглашения, достигнутого при посредничестве президента Дональда Трампа.

Он подчеркнул, что это открывает возможности для раскрытия экономического потенциала Южного Кавказа, заключения торговых соглашений и процветания для США, Азербайджана и Армении:

«Президент Трамп пригласил обе стороны и выступил посредником в достижении соглашения, положившего конец конфликту, продолжавшемуся на протяжении десятилетий. Это возможность для обеих стран на акцентирование внимания к раскрытию экономического потенциала региона Южного Кавказа и продвижения вперед. И это принесет торговые соглашения и процветание американскому народу, а также Азербайджану и Армении. Мы поздравляем обе страны с новой эпохой мира», — сказал Рубио.