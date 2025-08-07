В Баку продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Правопреемница потерпевшего Хафиза Абдуррахманова — Ульвия Абдуррахманова заявила, что ее супруг погиб в 2020 году в 44-дневной Отечественной войне на направлении Тертер-Агдере.

Правопреемник потерпевшего Хагани Ибрагимова — его сын Адиль Ибрагимли в своих показаниях сообщил, что его отец стал шехидом в 1994 году в боях против вооруженных сил Армении.

Правопреемник Кямрана Аскерова — его отец Байрам Аскеров заявил, что его сын стал шехидом в 2020 году во время Отечественной войны.

Правопреемник Джавада Гусейнова — его отец Джавид Гусейнов сообщил, что его сын стал шехидом в результате провокации вооруженных сил Армении во время Отечественной войны.

Сахавет Гусейнов и Полад Велиханов сообщили, что получили осколочные ранения в результате провокации со стороны вооруженных сил Армении во время Апрельских боёв 2016 года.

Турал Халилов и Мурад Гюльалиев в своих показаниях указали, что были ранены 16 ноября 2021 года на лачинском направлении в результате внезапного нападения вооруженных сил Армении.

Русиф Сафаров сообщил, что 19 сентября 2023 года получил три огнестрельных ранения на ходжалинском направлении в результате снайперского огня, открытого остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Нихад Иманов, Вусал Бабаев, Айхан Насибов, Илькин Мамедзаде, Этибар Мамедов, Нусрет Гусейнов, Немат Сулейманов, Наиль Гулиев, Рамиль Адыгёзалов, Захид Гафаров, Джавид Мамедли, Сенхем Мустафаев, Чингиз Мустафаев, Эмин Эминов, Сельман Мамедов, Руфат Новрузов и Юсиф Асадуллаев в своих показаниях сообщили, что получили ранения в 2020 году во время Отечественной войны в результате обстрелов, открытых вооруженными силами Армении.

Сабит Байрамзаде, Эльмеддин Исмаилов и Аяз Гасанли сообщили, что получили ранения в результате подрыва на мине во время Отечественной войны.

Отвечая на вопросы начальника отдела Управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, Кянан Насиров заявил, что получил тяжелое ранение в результате обстрела, открытого вооруженными силами Армении 12 июля 2020 года во время боев в Товузе.

В своем заявлении Гылман Гусейнов сообщил, что 2 августа 2022 года получил ранение в результате разрыва мины при разминировании в селе Гараханбейли Физулинского района. Ему ампутировали правую ногу. Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вусала Алиева, потерпевший отметил, что в результате инцидента пострадали еще двое человек.

Отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, Рамин Алиев сообщил, что 8 октября 2022 года получил ранение в результате разрыва мины во время строительства дороги Агдам–Физули.

Джейхун Танрывердиев в своих показаниях сообщил, что во время несения военной службы в июле 1997 года был взят в плен вооруженными силами Армении. Он был возвращен в Азербайджан 17 сентября 1999 года. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вусала Абдуллаева, пострадавший заявил, что в плену подвергался избиениям, оскорблениям и пыткам.

Наиль Раджабли в показаниях заявил, что был взят в плен вооруженными силами Армении в Бейляганском районе 1 января 1998 года во время прохождения военной службы. Он содержался в изоляторе в Ханкенди, Шушинской тюрьме, Иреванской тюрьме. Он был возвращен в Азербайджан 18 июля 2000 года. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, он сказал, что он получил увечья в результате полученных в плену травм, в том числе ему сломали палец, его избивали и пытали.

Амиль Алиев и Мурад Садыг отметили, что были ранены во время антитеррористической операции, проведенной Азербайджанской армией в сентябре 2023 года.

Самир Джабиев заявил, что получил пулевое ранение в Гядабее 17 августа 2010 года в результате нарушения режима прекращения огня вооруженными силами Армении.

Седреддин Муршудов сообщил, что во время прохождения военной службы 2 февраля 1997 года с нанесением увечий он был взят в плен вооруженными силами Армении. В плену он содержался в Шуше и Ханкенди. Его избивали, подвергали пыткам. Потерпевший сказал, что во время плена его избивали на почве национальной вражды, потому что он азербайджанец, подвергали пыткам, в результате чего он получил тяжелые травмы. 25 октября 1999 года он был передан Азербайджану.

Арзу Мухтаров в своих показаниях сообщил, что 12 июля 1992 года был ранен на Муровдаге, попал в плен и отправлен в Ханкенди. В плену его пытали, избивали. 14 мая 1994 года он был освобожден в обмен на деньги.

Юнис Исмаилов в показаниях заявил, что был ранен и попал в плен во время боев за Агдамский район в 1993 году. Он был освобожден из плена 10 мая 1996 года. Как и другие пленные, он подвергался пыткам, ему и другим пленным насильно вырывали зубы.

Тебриз Балаев, Фархад Гулиев (гражданское лицо), Яшар Мамедов (гражданское лицо), Асиф Тагиев, Адалят Нагиев (гражданское лицо), Сайяд Абдуллаев (гражданское лицо), Миралам Исаев, Парвин Аббасов, Абсалам Джавадзаде и Кямран Султанлы в показаниях сказали, что пострадали в различное время в результате провокаций со стороны вооруженных сил Армении.

Араз Аббасов отметил, что попал в плен 5 июня 1993 года. 24 августа того же года он был освобожден из плена. В плену его избивали и подвергали пыткам.

Нусрет Азизов сообщил, что попал в плен 1 февраля 1994 года в селе Абдуррахманлы Физулинского района. 12 мая 1995 года он был передан Азербайджану. Он также заявил, что в плену его избивали и подвергали пыткам.

Мохлат Махмудов в своих показаниях сказал, что был ранен и попал в плен 23 июля 1993 года во время боев за Агдамский район. В плену он подвергался жестоким пыткам, систематическому избиению, бесчеловечному обращению. Находясь в плену, на его глазах застрелили одного из пленных азербайджанцев. В ноябре того же года он бежал из плена вместе с азербайджанцем по имени Мехман.

Велхед Мамедов находился в плену с 16 июня 1993 года по 10 мая 1996 года, Джамаледдин Алиев – с 14 по 20 августа 1995 года. В.Мамедов был освобожден из плена вместе с несколькими азербайджанцами в обмен на деньги. В плену каждый из них подвергался пыткам.

Потерпевшие также ответили на вопросы обвиняемых, их защитников и своих представителей.

Судебный процесс продолжится 8 августа.