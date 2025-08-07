В Азербайджане не зафиксировано ни одного случая заражения лихорадкой Чикунгунья. Об этом Minval сообщили в Центре Минздрава по контролю за особо опасными инфекциями. Отметим, что этот вирус представляет угрозу для азербайджанцев с точки зрения участившихся взаимных визитов между гражданами Азербайджана и Китая на фоне отмены визового режима.

А тем временем в провинции Гуандун зафиксировали масштабную вспышку лихорадки Чикунгунья — болезни, которую переносят комары. За месяц заразились более 7 тысяч человек. Власти вводят ограничительные меры, напоминающие действия времён пандемии COVID-19. Известно, что основной очаг заражения находится в городе Фошань с населением более 10 миллионов человек. Там пациентов госпитализируют на неделю и изолируют под москитными сетками до исчезновения вируса из крови.

Несмотря на то, что вирус не передаётся напрямую от человека к человеку — единственный путь заражения через укус комара — власти приняли жёсткие меры. Жителей обязывают проверяться при появлении симптомов, обрабатывают стоячую воду, штрафуют за антисанитарию и запускают в водоёмы рыбу, которая поедает личинки. В некоторых районах временно вводили 14-дневный домашний карантин для тех, кто побывал в Фошане.

Всё начинается с комара, укусившего заражённого человека. Через 5–10 дней вирус достигает слюнных желёз насекомого, и следующий укус уже заражает другого человека. Так запускается цикл: человек — комар — человек. Без животных, напрямую, и внутри одного квартала — если рядом много комаров и людей.

Комары не путешествуют далеко: они летают в радиусе 100–200 метров. Но люди легко разносят вирус между городами и странами. У большинства пациентов в Китае болезнь протекает в лёгкой форме. По данным властей, 95% выздоравливают за неделю. Но Чикунгунья опасна осложнениями — особенно для пожилых людей, детей и тех, у кого уже есть хронические заболевания. Кроме того, вирус опасен тем, что в настоящее время нет специфического лекарства. Помогают только жаропонижающие, отдых и наблюдение врача.