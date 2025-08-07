В Гахском районе сотрудники детского сада, возвращавшиеся с отдыха, попали в ДТП.

Авария произошла накануне вечером на участке автодороги Гах–Илису, проходящем через село Гахбаш, передает АПА.

Пассажирский микроавтобус, двигавшийся из села Илису в направлении города Гах, потерял управление и врезался в фонарный столб у дороги.

В результате аварии различные травмы получили жители села Гум, 65-летняя Ханпери Осман гызы Нурмамедова, 64-летняя Мярьят Омар гызы Исагова, 64-летняя Галя Шакир гызы Султанова и еще три человека, личности которых пока не установлены.

Пострадавшие доставлены в отделение скорой помощи Гахской центральной районной больницы.

Все пострадавшие являются сотрудниками яслей-детсада села Гум Гахского района.