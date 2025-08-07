Микроавтобус марки Mercedes-Benz Sprinter с государственным регистрационным номером 99-GO-705, который врезался в грузовой автомобиль на территории Шамкирского района, осуществлял заказные пассажирские перевозки без отличительного знака, разрешения на перевозки и выпускной карты.

Об этом сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Также установлено, что у грузового транспортного средства марки KAMAZ с государственным регистрационным номером 20-DL-094 также отсутствовали разрешение на перевозки и выпускная карта.

Транспортные средства не прошли предрейсовый технический осмотр, а водители не прошли медицинский осмотр, как того требует законодательство.

Начаты соответствующие расследования с целью установления факторов, приведших к дорожно-транспортному происшествию.