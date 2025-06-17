На суде в Баку по делу Рубена Варданяна потерпевшие дали показания.

Правопреемник потерпевшего Ализамин Ганбаров в своих показаниях сказал, что его сын Рашад Ганбарли погиб в Лачинском районе в результате обстрела остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями. Он подчеркнул, что возместить причиненный ему ущерб невозможно.

Давший показания Сарыбала Гасанов заявил, что его сын Саид Гасанов погиб в результате обстрела противником Кяльбаджарского района.

Физули Гасымов, отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, сообщил, что его сын Ингилаб Гасымзаде погиб в городе Ханкенди в результате обстрела остатками армянских вооруженных сил и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Илаха Эйвазова показала, что ее муж Турал Джахангиров был убит вражеским огнем в Кяльбаджаре. «В этот день был день рождения моей дочери», — добавила она.

Айнур Мурсалова заявила, что ее муж Захир Алиев был убит вражеским огнем в Кяльбаджаре.

Потерпевший Гусейн Бабаев в своих показаниях отметил, что получил ранения в область левого уха и шеи в результате взрыва снаряда, выпущенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями по Агдаму.

Давший показания в суде Аскер Довлетов сказал, что получил ранения в результате масштабной провокации, совершенной противником. Потерпевший сообщил, что в тот день в результате обстрела противником села Халфали Шушинского района Айхан Керимли, Муса Оруджев и Юсиф Меджидли также получили различные телесные повреждения, а несколько человек погибли. Отвечая на вопрос государственного обвинителя Тараны Мамедовой, он подтвердил, что в то время противник регулярно совершал провокации и открывал огонь по нашим территориям из различных видов оружия.

Потерпевший Субхан Гардашханов получил множественные осколочные ранения в результате падения и разрыва неподалеку от него снаряда, выпущенного в направлении Агдамского района. В ходе инцидента погибли Мехди Аббасов, Дэвид Джалилов, Расул Теймуров, Али Тагиев и Джавад Магеррамов, еще несколько человек получили ранения. Он сообщил, что и до упомянутого инцидента противник регулярно устраивал провокации и открывал огонь.

Потерпевший Ровшан Халилов в ответ на вопрос помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли отметил, что получил ранения в Агдаме в результате снайперского огня и разрыва артиллерийского снаряда, выпущенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями. При этом ранения получил и находившийся рядом с ним Исмаил Гашимов.

Потерпевший Ниджат Гасымов сообщил, что был ранен в Физули в результате артиллерийского обстрела со стороны противника.

В своих показаниях Аяз Гасанли сказал, что получил ранения в Агдамском направлении в результате взрыва мины, установленной остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Отвечая на вопросы государственных обвинителей Фуада Мусаева и Вюсала Абдуллаева, потерпевшие заявили, что остатки вооруженных сил Армении и армянские незаконные вооруженные формирования интенсивно осуществляли на наших территориях широкомасштабные провокации.

Джейхун Гусейнов получил ранения в Зангиланском районе в результате разрыва гранатометного снаряда, выпущенного противником. «Сначала противник открыл артиллерийский огонь, затем предпринял попытку атаковать живой силой», — отметил он.

Потерпевшие Турал Зейналов, Шахин Ахмедов, Зейнал Джабраилов, Мехди Юсифов и Расул Фейзуллаев в своих показаниях сказали, что получили ранения в результате огня, открытого противником по Зангиланскому району.

Табриз Абушев в своих показаниях сообщил, что получил огнестрельное ранение в Ходжалинском районе в результате обстрела остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Потерпевшие Ильхам Исраилов и Намиг Алиев заявили, что были ранены в Агдаме в результате разрыва артиллерийского снаряда.

Потерпевший Аталы Султанали также получил ранения в результате крупномасштабной провокации противника в Агдеринском направлении. В ответ на вопрос начальника отдела Управления Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения Насира Байрамова он сообщил, что в момент происшествия находившиеся рядом с ним лица погибли.

В ходе судебного заседания также были оглашены заключения судебно-медицинской экспертизы в отношении потерпевших.

Следующее заседание суда назначено на 24 июня.