В апреле этого года в Азербайджане, включая Баку, всего за одни сутки выпало количество осадков, равное трёхмесячной норме; в результате в 17 горных реках произошли паводки и сошли сели.

Об этом заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев, выступая на IV Форуме развития агробизнеса.

Он подчеркнул, что по данным Всемирной метеорологической организации (ВМО) и ФАО за последние 30 лет стихийные бедствия нанесли сельскому хозяйству ущерб в размере около $ 3,8 трлн, или, в среднем на $ 123 млрд в год, или до 5% годового мирового сельскохозяйственного ВВП:

«Как изменение климата оказывает негативное влияние на сельское хозяйство, так и сама аграрная деятельность является одним из факторов, способствующих его изменению. В настоящее время около 20% выбросов парниковых газов приходится на этот сектор. Для повышения урожайности особое значение имеет внедрение засухо-, соле- и жароустойчивых сортов растений, а также применение современных агротехнических методов.

Развитие агропарков должно сопровождаться организацией экологически и экономически устойчивого производства, включая использование инновационных и биологических подходов к управлению водными ресурсами, удобрениями и пестицидами. В этой сфере крайне важна координация усилий государства и частного сектора. Такое партнёрство должно обеспечить внедрение новых технологий и цифровых решений, направленных на повышение эффективности. Борьба с изменением климата требует масштабных, скоординированных и долгосрочных действий».