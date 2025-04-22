Сложно идти вперёд и говорить о мирных перспективах, имея багаж тяжелого прошлого. Имевший место конфликт между Азербайджаном и Арменией — часть нашей жизни, хотя в нем нет ничего положительного. Нельзя говорить о войне абстрактно, потому что мы все участники этого процесса. Об этом сказал видеоблогер из Канады, автор контента в YouTube Альберт Исаков во время круглого стола «Нормализация азербайджано-армянских отношений: взгляд на историю и архитектура безопасности будущего Южного Кавказа», организованного в бакинском Центре анализа международных отношений, сообщает Minval.

«Наше тяжёлое прошлое заставляет нас философски смотреть на многие вещи, в том числе и на эту историю. Не хочу вписываться в тяжёлую реальность, потому что у меня и у моей семьи было прекрасное время, у меня было счастливое детство в Баку. Я всего этого лишился. Это боль. Именно эти моменты сподвигли меня на ведение активной деятельности в сети. 44-дневная война оживила во мне все эти воспоминания. Я видел, что в тот период говорила армянская пропаганда, как транслировалась откровенная ложь. Армянское общество уже потом столкнулось с тяжёлой реальностью. Когда я видел и слышал эту ложь, то решил выйти и рассказать о своих переживаниях. И это нашло отклик в сердцах людей», — сказал Исаков.

По его словам, люди начали реагировать и делиться своими мыслями, и он понял, насколько людям небезразлична эта тема, что это их боль.

«Можно закрыть глаза на прошлое, но как идти к миру, если это мешает? Азербайджанцы, изгнанные из Армении, а также вынужденные переселенцы стали сочувствовать мне. Мы понимаем друг друга. Мы должны найти решение многих вопросов в этой связи. Я во всем этом обвиняю армянский радикализм. Это не имеет отношения к армянскому народу.

Я видел неподдельный формат интернациональных отношений. Эксперты с обеих сторон говорят на данную тему официально, дежурными формулировками, а ведь этот конфликт коснулся людей, и это меня больше интересует, потому что это боль каждого. Меня интересует больше человеческий фактор, ведь люди, пережившие трагедию, не могут спокойно говорить о прошлом. Моё сознание ищет выхода», — отметил видеоблогер.

Исаков заявил, армяне в Канаде постоянно угрожают ему: и в сети, и по телефону, и другими способами. Кроме того, конечно, оставляют злобные комментарии под его постами, видео и публикациями.

«Угрожают, что найдут меня. Стараюсь их игнорировать, блокирую, и т.д. Но там, где я проживаю в настоящее время в Канаде, не так много армян, поэтому угрозы не носят столь серьезный характер», — сказал он.

По его словам, реваншистское движение не может найти отклик в армянском обществе. Ведь было множество попыток собраться, провести митинги, акции и т.д., но это не носит массового характера. Активность весьма малочисленная. Власти Армении, которые говорят о том, что для реализации мирной повестки с «карабахским движением» надо покончить, должны принять серьёзные меры в отношении этих радикалов. В Азербайджане может, кстати, создаться ложное впечатление о том, что в Армении много людей, поддерживающих это движение реваншистов. Это не так. Не думаю, что кто-то в Армении готов сегодня умирать, готов к серьёзным столкновениям. Если не будет вмешательства третьих сил, то армянское общество выйдет из нынешнего состояния. Армяне не хотят войны, но маргиналы там есть, к сожалению. А меньшинство ведёт большинство. Поэтому с радикализмом в Армении надо покончить», — заключил Исаков.