Байрамов обсудил ситуацию в регионе с мальтийским коллегой (фото)

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН в США встретился со своим мальтийским коллегой, действующим председателем ОБСЕ Яном Боргом.

Об этом Дж.Байрамов написал на своей странице в соцсети X.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Мальтой, были обсуждены отношения Азербайджана с ОБСЕ, постконфликтная ситуация в регионе и подготовка к COP29, сообщил министр.

In the framework of #UNGA79, pleased to meet @OSCE24MT CiO, my Maltese colleague @DeputyPMIanBorg to exchange views on @Azerbaijan – @OSCE and Azerbaijan 🇦🇿 – Malta 🇲🇹 cooperation agenda respectfully. Post-conflict regional developments and @COP29_AZ preparations were also in the… pic.twitter.com/5AP0i2pAPs

— Jeyhun Bayramov (@Bayramov_Jeyhun) September 24, 2024