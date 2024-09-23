Бремя Армении: игла реэкспорта с Россией и подкормка Запада

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Отдельные отрасли армянской экономики, показатели которых заметно возросли, всем своим видом предательски указывают на армянское содействие России в обходе западных санкций. Не имевшая особых прорывов экономическая политика Еревана практически сразу после начала войны в Украине стала демонстрировать внезапные успехи, напрашиваясь на наказание.

Так, согласно данным Статистического комитета Армении, за первые семь месяцев 2024 года зарегистрирован рост производства обрабатывающей промышленности на 23,6%, что превысило 1,1 трлн драмов или порядка $2,8 млрд. Основной объем — 27,9% — пришелся на металлургию: показатель составил 322,3 млрд драмов.

На этот счет экономист-аналитик Лилия Амирханян высказалась в неудобном для Еревана ключе, признав, что «достаточно большой рост обрабатывающей промышленности по данным первых семи месяцев 2024 года — это всего лишь статистическая фиксация потоков реэкспорта золота». Таким образом, из Армении стали озвучиваться адекватные оценки иллюзорного экономического роста.

Выдавая с потрохами искусственно раздутые показатели, Л. Амирханян начала аккуратно раскладывать по полочкам состряпанные благодаря антироссийским ограничениям цифры.

«Реэкспорт золота обеспечил весьма впечатляющую двузначную статистику роста всей обрабатывающей промышленности, однако в реальном секторе экономики, к сожалению, у нас довольно серьёзные проблемы. К примеру, производство продуктов питания, напитков, одежды и многие другие суботрасли уже давно переживают упадок», — подчеркнула экономист.

По словам Л. Амирханян, несмотря на рост экспорта, продукты армянского производства, создающие дополнительную стоимость, рабочие места и доход, переживают спад.

Выходит, что общий рост в сфере обрабатывающей промышленности был обеспечен за счёт внешнего временного фактора, а если говорить открыто, то за счёт обхода санкций в отношении России. И когда наступит неизбежный момент спада реэкспорта золота — а он наступит — Армения вернётся к своим изначальным дореэкспортным показателям.

Вместо того чтобы обратить внимание на местное производство, способное обеспечить более-менее стабильный доход и хоть какой-то рост, основная часть капитала была направлена на краткосрочный реэкспорт.

В этом контексте стоит напомнить о недавних заявлениях вице-премьера России Алексея Оверчука во время встречи с премьером Армении Николом Пашиняном, который отметил, что в 2023 году взаимная торговля России и Армении выросла на 55,8% — до $7,4 млрд, а в текущем году рост ускорился. По его словам, только за первое полугодие 2024 года товарооборот между странами составил $8,4 млрд. Как это получается, что армянские эксперты бьют тревогу о надвигающей экономической катастрофе на фоне спада местного производства и возможностей импорта, а Оверчук заявляет о высоких показателях? Понятное дело, что положительная динамика в рамках сотрудничества ЕАЭС, о которой и говорил как раз российский вице-премьер, наращивается в пору жестких рестрикций.

Интересно, чем бы хвастал Ереван, если бы не реэкспорт Армении в Россию продукции из Евросоюза.

Интересно другое — в то время, когда весь коллективный Запад в рамках поддержки Украины призывает страны к соблюдению введённых в отношении РФ масштабных санкций, Армения со своими фантастическими экономическими показателями остаётся незаметной для глаз западных политиков.

Запад при каждом удобном случае требует принятия мер по недопущению уклонений или нарушений, но, как показывает практика, Армения успешно помогает РФ не лишиться финансовых возможностей, чтобы и дальше подпитывать технологическую составляющую для ведения войны в Украине.

Приверженность выполнению санкций для максимального нанесения ущерба военной машине РФ каким-то чудесным образом не коснулась Армении. Что делается для того, чтобы не допустить попадания санкционных товаров в Россию через РА? Ничего. Видно, что подобное отношение, лишний раз закрепляющее за Западом предвзятый и открыто проармянский подход, является исключительной для ряда стран возможностью пренебрегать принципами Евросоюза. В то время, когда у Запада очень много претензий к Азербайджану по всякому поводу и без, в отношении Армении запускается режим избирательной узколобости. Страшно даже подумать, какая отборная истерия и жесткие незамедлительные санкции последовали бы в отношении Баку, если бы он повысил реэкспорт с Россией. А тут свои армянские сестрички, им можно.

Чтобы привлечь внимание страдающих глухотой и слепотой в пользу угнетённых армян, неправительственные организации Азербайджана направили открытое письмо руководителям ключевых ответственных структур США и ЕС по контролю за введением и исполнением санкций против России. Несмотря на требование усилить контроль над торговыми операциями Армении и обеспечить выполнение санкций с применением политико-дипломатического давления на Армению, никакого расследования инициировано не было. Проводя лицемерную и грязную политику, продолжая тем самым стимулировать армянскую помощь России в обходе санкций, Запад укрепляет военную силу РФ в нарушение международного права, а также способствует срыву глобальной кампании по восстановлению мира и стабильности в Украине. Ведущие страны мира не только игнорируют экономические связи Армении и РФ, но и подкармливают Ереван грантами, укрепляют военный потенциал РА на фоне активности хайских реваншистов.

Ереван может ещё долго пудрить мозги, осуществляя якобы антироссийские политические шаги, но в Баку хорошо знают, что логика отделения котлет от мух срабатывает, когда дело касается бизнеса и денег. Таким образом, в Армении решили кормиться западными плюшками, не сходя с российской иглы. Ограниченная по реальным возможностям и потенциалу, но ставшая активным участником в обходе антироссийских санкций, Армения усиливает свои позиции за счёт двуличной политики Европы и США по реализации антиазербайджанской кампании.

Алла Зейдуллаева