Гарантия суверенитета: повторной оккупации не будет

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20 сентября Азербайджан впервые отметил свой новый праздник – День государственного суверенитета. Год назад менее чем за 24 часа была разгромлена армянская военная группировка в той части Карабаха, где находились российские миротворцы, и государственный суверенитет Азербайджана был восстановлен на всей территории нашей страны. Сегодня в пределах международно признанных границ Азербайджана не осталось «серых зон», «неконтролируемых территорий» и т.д. Нет и иностранного военного присутствия. Страна начинает отсчёт своей новой истории – после войны и после победы.

В первую годовщину антитеррористических рейдов и восстановления государственного суверенитета президент Азербайджана Ильхам Алиев отправился с рабочей поездкой на освобождённые территории – в Агдам, Ханкенди, Шушу…

История, согласно избитому выражению, не терпит сослагательного наклонения. И можно только гадать, как выглядел бы Карабах, если бы в 1988 году армянские националисты по «отмашке» из Кремля не начали предъявлять претензии на азербайджанскую территорию. И если бы Карабах с самого начала развивался в общем ритме со всей остальной территорией Азербайджана, а Азербайджану не пришлось бы тратить миллиарды долларов на войну за освобождение своих территорий, на обустройство беженцев и вынужденных переселенцев и т.д.

Но сегодня, после 30 лет оккупации, развитие событий здесь определяет блестящая победа Азербайджана и разгром армянских оккупантов. Выступая на открытии Карабахского университета в Ханкенди, глава государства напомнил: «В течение 44 дней, каждый день продвигаясь вперёд, прорывая в сложных географических условиях 5-6, а местами и 7 оборонительных линий противника, наши солдаты поднимались снизу вверх, неся потери, и освободили неприступную крепость Шуша, взбираясь на отвесные скалы лишь с лёгким вооружением. Какая армия в современной истории продемонстрировала такой героизм и профессионализм?». Как продолжил глава государства, «ровно год назад героическая Азербайджанская армия полностью восстановила государственный суверенитет. В результате антитеррористической операции, продолжавшейся менее одного дня, сепаратисты были уничтожены, а Азербайджан вновь продемонстрировал свою мощь».

Президент также напомнил о том, как «гости из разных столиц» пытались убедить нас, будто военного решения у конфликта не существует. Сегодня уже понятно, что внешним игрокам было очень удобно пользоваться таким рычагом давления на Азербайджан, как «карабахский конфликт», который они никак не решались назвать агрессией Армении против Азербайджана.

Ильхам Алиев озвучил и ещё одно очень важное и для многих очень неудобное обстоятельство: «Другой тезис состоял в том, что надо начать сотрудничество с Арменией. По линии неправительственных организаций проводились различные семинары. И некоторые из наших, кто продался иностранным кругам, ездили на эти тренинги, якшались с армянами, сговаривались, объединялись и организовывали совместные собрания. О каких контактах с кровожадным врагом, совершившим Ходжалинский геноцид и уничтожившим все наши города и села в Карабахском регионе, могла идти речь? Но цель тех, кто хотел сделать эту оккупацию вечной, и заключалась в том, чтобы будущее поколение, молодое поколение больше не захотело войны, чтобы мы помирились с Арменией, а оккупация сохранилась. Мы, азербайджанский народ, разрушили все эти планы, разгромили их».

По сути, глава государства напомнил о том, что Азербайджану пришлось воевать за Карабах на нескольких «фронтах». Это и армия, и дипломатия, и патриотическое воспитание молодёжи, и многое другое, чтобы сегодня названия городов и сёл, мелькавшие в военных сводках Первой и Второй Карабахской войны, упоминались уже в другом контексте – в связи с возрождением и Великим Возвращением.

Сегодня уже можно увидеть контуры возрождения Карабаха. Поездка президента Азербайджана Ильхама Алиева на освобождённые территории продемонстрировала это весьма ярко и красноречиво.

Наверное, можно подробно рассказывать в отдельности о стадионе «Имарет» в Агдаме, о Доме-музее Узеира Гаджибейли в Шуше, о появившейся там же Площади флага, об открытии нового отеля «Булуд» в Ханкенди, наконец, о том, что Карабахский университет уже принял первых студентов. Но не менее важно ухватить общую картину. Пожалуй, ни одной стране мира не приходилось решать вопросы комплексного восстановления и возрождения практически с нуля территории размером с Ливан на фоне урбицида, экоцида и минного террора. Перед Азербайджаном стоит задача воссоздавать инфраструктуру, строить дороги, возвращать прежний облик историческим артефактам, от монастыря Худавенг, который накануне посещали иностранные дипломаты, и до разграбленного оккупантами Дома-музея Узеира Гаджибейли. Нужно решать задачи по разминированию. Нужно строить жилые дома в соответствии с современными требованиями и историческим обликом городов Карабаха. Наконец, нужно заново выстраивать экономику, создавать рабочие места, и всё это делать в кратчайшие сроки. И эту задачу Азербайджан успешно решает. В Агдаме, который ещё недавно называли «Хиросимой Кавказа», уже вырисовываются контуры будущего промышленного кластера – с производством обоев, противопожарных средств и т.д. Уже очень скоро на свой «домашний» стадион «Имарет» вернётся футбольный клуб «Карабах». Впервые после 1923 года, после 100 лет искусственного разделения Карабаха на «нагорный» и «равнинный», Карабах возрождается как единое целое — в соответствии с историей. Новаторские решения, «умные» сёла и города, «зелёные» технологии, туризм, современное производство — Карабах вполне может стать образцом регионального развития не только для Азербайджана. В нашей стране умеют превращать тяжелейшие кризисы в новые возможности.

А ещё у этой работы есть «человеческое измерение». В Азербайджане не стали просто объявлять: всё, дорогие граждане, мы освободили территории, дальше восстанавливайте свои дома, открывайте бизнесы, а мы вам немного компенсации дадим. В возрождение освобождённых регионов вкладываются миллиарды, и это не фигура речи. Более того, задачи решаются комплексно: перед тем как возвращать сюда людей, должны быть созданы экономические перспективы, восстановлена социальная инфраструктура – школы, ясли, детские сады, больницы… И, конечно, решены вопросы безопасности. Это не только мины и неразорвавшиеся боеприпасы. Это в первую очередь гарантия, что повторной оккупации не будет.

И такая гарантия у Азербайджана есть. Это наша армия. И победоносный верховный главнокомандующий Ильхам Алиев. Азербайджан не просто восстановил свой суверенитет. В этот день начался отсчёт новой истории, в которой «большие дяди» – покровители Еревана больше не смогут дарить наши земли своим армянским любимчикам.

Нурани