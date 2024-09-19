Кейс особенный, сосед капризный

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На фоне продолжающейся демагогии Еревана о «неприкосновенности» суверенитета и юрисдикции Армении в вопросе открытия транспортного сообщения между материнской (или столичной) частью Азербайджана и его нахчыванским эксклавом довольно интересным может показаться кейс, о котором мало кто говорит в открытой прессе.

Речь идёт о так называемом «Сапоге Саатсе» («Saatse Boot») — автомобильной дороге между эстонскими городами Ulitina и Värska, пролегающей через территорию России. Она полностью экстерриториальна. Никаких проверок не происходит, и остановки на всём коротком пути (а расстояние-то всего 600 метров) тоже не разрешены. Данная асфальтированная дорога не связана с сетью дорог Российской Федерации, не считая грунтовку, которая примыкает к ней, очевидно, для нужд российских пограничников. И тут дело даже не в длине (хоть 1 см!), важен сам принцип. Путник, будучи гражданином любого государства-члена ЕС или обладателем шенгенской визы, едет по российской земле, и при этом никакой российской визы не требуется, и встреч с российскими таможенниками тоже не происходит. И это еще при том, что два вышеназванных города не оторваны друг от друга (т.е., это не эксклавы, как в случае с Нахчываном), и при желании Эстония могла бы, в принципе, построить дорогу по своей территории — роскошь, которой нет у Нахчывана.

Помимо этого кейса, существуют (или существовали в прошлом, до европейской интеграции) также ряд других примеров экстерриториальности. И как бы ничего, никто особо не грустил по поводу «ущемления суверенитета». Например, до Второй мировой войны немецкие поезда из Германии в Восточную Пруссию (ныне Калининградская область РФ) ездили по территории Польши с «запечатанными» дверьми, то есть, проезжая по польской территории, нельзя было ни выходить из поезда, ни садиться в него. Никаких таможенных проверок и виз не требовалось.

По польско-румынскому соглашению 1931 года аналогичный режим действовал при железнодорожном сообщении между тогда еще польскими Залищиками и Ясенив-Полным (ныне это Украина) по территории Румынии.

Также без всяких проверок, но в «запечатанных» вагонах, можно было проезжать по территории нейтральной Швеции при поездке из гитлеровской Германии в оккупированную Норвегию. И эта привилегия распространялась также на невооружённых военнослужащих.

В годы холодной войны в таких же «запечатанных» вагонах без всяких виз и проверок со стороны венгерских властей осуществлялась железнодорожная связь между австрийскими городками Loipersbach и Deutschkreutz через венгерский Шопрон.

А вот во времена Югославии автомобильное сообщение между словенскими поселениями Солкан и Подсуботин пролегало по территории НАТОвской Италии, и эта дорога длиной в 1600 м была ограждена колючей проволокой. На всём пути следования по этому участку нельзя было останавливаться и даже фотографировать. И, вроде, ничего, ни один итальянец в те годы не жаловался на «ущемление суверенитета» его страны. Сегодня, правда, Италия и Словения входят как в НАТО, так и в шенгенскую зону, но, что интересно, колючая проволока вдоль этого участка осталась.

После Второй мировой войны и вплоть до введения в силу шенгенских соглашений железнодорожная связь между австрийскими Линцем и Инсбруком осуществлялась по территории Италии на, выражаясь языком Никола Пашиняна, «коридорной логике» — без всяких проверок. И это при том, что Австрия считалась нейтральной страной, а Италия была членом НАТО.

Примеров много. Но мы хотим особо подчеркнуть, что во всех этих случаях альтернативная связь без заезда на территорию другой страны (хоть и с некоторым крюком) существовала. Чего нет в случае с эксклавным Нахчываном, не имеющим выхода к нейтральным водам. До Нахчывана невозможно добираться, не заехав/залетев на территорию или воздушное пространство другого государства. Поэтому случай с Нахчываном особенный.

Да и сосед у нас, как видим, «особенный». Увы, с капризами.

Зухраб Дадашов