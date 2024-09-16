В Азербайджане вводят обязательную сортировку мусора

Совсем скоро в Азербайджане введут обязательную сортировку бытовых отходов на пищевые и непищевые. Об этом в интервью Minval.az рассказал заведующий сектором отдела экологической политики Министерства экологии и природных ресурсов Мехман Набиев.

В стране готовятся поправки к закону АР «Об отходах». Если закон будет принят, на первых порах граждан попросят разделять мусор на два или три вида. Со временем, когда сортировка войдёт в привычку, возможно разделение непищевых отходов по видам. Хотя это может быть непросто, в Азербайджане уже существует необходимая инфраструктура, которая позволит жителям сократить расходы на сбор мусора, уверяет представитель министерства.

Сортировка мусора

Чтобы наладить процесс переработки бытовых отходов в Азербайджане, необходимо начать сортировку на уровне домохозяйств. В настоящее время мусор, поступающий на сортировочные заводы, приходит в смешанном виде, что требует дополнительных затрат на его очистку и разделение. Поэтому обсуждаемый законопроект включает ответственность как производителей, так и потребителей за формирование бытовых отходов.

«Сегодня население платит за сбор мусора в зависимости от количества членов семьи. Однако в проекте обновлённого закона предусмотрено, что если человек сортирует мусор, он будет платить минимальные сборы. Такие отходы будут считаться сырьём, а не мусором, и кто-то сможет заработать на их переработке. Населению придётся платить лишь небольшую сумму за сбор пищевых отходов», — отметил представитель Минэкологии.

По его словам, потребители будут заинтересованы в сортировке, так как в домах в основном формируются такие отходы, как бумага, стекло и пластик. После их отделения количество пищевых отходов будет незначительным.

Расширенная ответственность производителей

В настоящее время обсуждается внедрение в закон понятия расширенной ответственности производителей (РОП). Это подразумевает, что изготовители и импортеры товаров и упаковки должны обеспечивать их утилизацию после утраты потребительских свойств или оплачивать экологический сбор. Речь идёт о всех видах упаковки, включая стекло, пластик и бумагу. Обсуждение этой поправки идёт уже несколько лет.

«По европейским директивам производитель несёт ответственность за управление упаковкой, включая утилизацию, переработку, сбор и транспортировку. Если производитель будет платить за упаковку, он начнёт задумываться о сокращении объёмов, веса и количества упаковочного материала», — сказал Набиев.

Строительный мусор

Разработан дополнительный порядок управления строительными отходами. Обычно строительный мусор смешивается с бытовым, что увеличивает объём последних. Строительные отходы требуют отдельной системы управления, уверен чиновник:

«Источник строительного мусора — строительные компании. Застройщики обязаны сами заботиться об утилизации мусора или заключить контракт с частной специализированной компанией. Государственные структуры будут контролировать этот процесс. Также государство может освободить от таможенных сборов импорт спецоборудования для переработки отходов и оказать поддержку предприятиям, занимающимся переработкой мусора. Это позволит предпринимателям минимизировать расходы и получать прибыль от своих инвестиций».

Медицинские отходы

В поправки также включены вопросы уничтожения медицинских отходов. В стране действует централизованный сбор медицинских отходов с момента пандемии COVID-19. Ранее медицинские отходы смешивались с бытовыми, но теперь совершенствуется имеющееся законодательство. Над документом работает совместная рабочая группа, в состав которой входят представители Минздрава, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и Министерства экологии и природных ресурсов.

Медицинские отходы делятся на безопасные, опасные и особо опасные, и должны уничтожаться по отдельности. Утилизацией этих отходов должны заниматься только лицензированные компании, отметил Набиев.

Законопроект находится на последней стадии согласования и будет представлен Правительству и Милли Меджлису.

Зарина Оруджалиева