Политический кризис и предстоящие выборы в Грузии

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В преддверии парламентских выборов, которые должны пройти 26 октября 2024 года, политическая ситуация в Грузии обострилась. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе представил общественности первую двадцатку избирательного списка правящей партии «Грузинская мечта», в которую вошли Бидзина Иванишвили, Лаша Талахадзе (тяжелоатлет, трехкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы) и многие другие. На презентации И.Кобахидзе сказал: «Выборы 26 октября – это не простые выборы, а решающий референдум, на котором общество окончательно должно решить, оно выбирает войну или мир, выбирает моральную деградацию общества или традиционные ценности, выбирает темное прошлое или светлое европейское будущее Грузии».

«Грузинская мечта» представила первую двадцатку избирательного списка. Первым номером в списке был назван почетный председатель партии Бидзина Иванишвили. В список также вошли спортсмены – Лаша Талахадзе и Гено Петриашвили. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что эти выборы не просто политический процесс, а своего рода «референдум» между выбором мира и войны, а также будущим страны: европейским путем или возвращением к прошлому.

Появление спортсменов в списке вызвало противоречивые реакции. Оппозиция в лице Петре Цискаришвили из «Единого национального движения» осудила участие известных спортсменов, назвав их предателями за поддержку правящей партии. В ответ представители «Грузинской мечты» отметили, что выбор спортсменов был личным, и партия приветствует их поддержку.

Однако за этим скрываются более глубокие политические проблемы. Представители оппозиционных сил, такие как Михаил Даушвили из партии «За Грузию», утверждают, что у «Грузинской мечты» серьезный кризис легитимации. По его словам, решение включить Иванишвили в список связано с попыткой сохранить авторитет партии, утраченный за последние годы.

Отвечая на вопросы журналиста «Почему Бидзина Иванишвили оказался в списке под первым номером? Не исключаете ли вы, что он может быть выдвинут на пост президента?», исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил: «Могу абсолютно исключить, что он будет президентом и т.д. Человек, который пришел в политику, назвал определенную дату, время, в нужный момент ушел из политики, а должен был вернуться, какая должность и зачем это Бидзине Иванишвили. Его абсолютно не интересует никакая должность».

Президент Саломе Зурабишвили, критикуя сближение ГМ с Москвой, также выразила готовность баллотироваться на второй срок, чтобы вернуть Грузию на европейский путь развития. Она предложила политическим партиям подписать «Грузинскую хартию», которая включает обязательства по реформам, направленным на укрепление проевропейского курса страны. Президент Саломе Зурабишвили утверждает, что правящая «Грузинская мечта» ослаблена после протестов против закона «О прозрачности иностранного влияния». По словам С.Зурабишвили, согласно опросам, они не получают больше 25%».

Первый вице-спикер парламента Гия Вольский прокомментировал заявление президента Саломе Зурабишвили газете «Фигаро», которая отметила: «Я готова взять на себя большую ответственность, в том числе второй срок, чтобы вернуть Грузию на европейский путь». Г.Вольский заявил: «С.Зурабишвили была выбрана как фигура, не причастная непосредственно к преступлениям, она была выбрана как фигура, на перчатках которой нет пятен крови».

Миссия наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ приступает к работе в связи с парламентскими выборами 26 октября. В связи с этим сегодня с заявлением выступил глава миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ Оуэн Мерфи.

На пресс-конференции Оуэн Мерфи поблагодарил за своевременное приглашение миссии наблюдателей и рассказал о запланированной работе. По словам О.Мерфи, за две недели до выборов международная миссия наблюдателей представит промежуточный отчет наблюдения, а окончательный отчет будет опубликован через несколько месяцев после окончания избирательного процесса.

Служба внешней разведки России заявила, что США планируют «вмешаться» в предстоящие парламентские выборы в Грузии против «Грузинской мечты» и используют для этой цели Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ/ОБСЕ). Служба внешней разведки России отметила, что БДИПЧ окончательно превратилось «в рупор бесчестных игр американских властей», добавив, что «в складывающейся ситуации представляется оправданным решение России сократить финансирование ОБСЕ, чтобы хоть как-то ослабить деструктивную деятельность этой некогда уважаемой международной структуры». Россия выступила с аналогичными обвинениями в адрес США и в августе. После более ранних заявлений СВР о том, что США планируют «Тбилисский Майдан» после октябрьских выборов, глава российской внешней разведки Сергей Нарышкин заявил 27 августа, что целью России является предотвращение «цветной революции» в Грузии. Представитель Госдепартамента США категорически опроверг обвинения России в том, что США планируют «цветную революцию» в Грузии, и вместо этого подчеркнул поддержку США развития Грузии и борьбы с российской агрессией.

Грузию с официальным визитом намерен посетить председатель комиссии по внешним связям Бундестага Михаэль Рот. В соцсети «Х» Михаэль Рот написал: «Я с нетерпением жду встречи с друзьями, союзниками и лояльными европейцами в Грузии (16-18 сентября) и Армении (18-19 сентября)». Представитель Бундестага ранее неоднократно критиковал «Грузинскую мечту» за антизападную политику и в одном из последних комментариев назвал правящую партию «Грузинским кошмаром». Пока неизвестно встретится ли политик с членами «Грузинской мечты».

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе ответил на вопрос по поводу председателя комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаила Рота. М.Мдинарадзе заявил: «Председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии говорит то же самое, что Гварамия, Мелия и финансируемая рублями Хоштария. Если бы председатель комитета парламента по внешним связям Николоз Самхарадзе делал так же в Германии, встретился бы с ним кто-нибудь после этого?!».

М.Мдинарадзе объясняет приезд Михаила Рота в Грузию приближающимися выборами и попыткой вмешательства во внутренние дела страны и заявляет, что «это спасательный круг для никчемных оппозиционных партий».

В целом, предстоящие выборы в Грузии становятся ареной борьбы не только внутренних политических сил, но и внешних влияний, которые могут оказать существенное влияние на дальнейший курс страны – как в направлении Запада, так и в сторону России.

Эльбрус Мамедов, директор Центра информационной поддержки стратегического партнерства Азербайджан-Грузия-Турция