Эксперт объяснил причины слабого Интернета

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Названы причины низкой производительности Интернета. Председатель Правления Общественного объединения «Ассоциация индустрии информационно-коммуникационных технологий Азербайджана», ИКТ-эксперт Эльвин Аббасов в интервью Minval.az объяснил, почему у части населения может быть слабый интернет после изменения скорости сети.

Отметим, что с августа изменена стоимость месячных интернет-пакетов, предоставляемых пользователям провайдерами. В новых тарифах минимальная скорость для абонентов начинается от 100 Мбит/с, а оплата за каждый Мбит/с снижена с 45 гяпиков до 25 гяпиков. Таким образом, абонентам предложена цена 25 манатов за интернет со скоростью 100 Мбит/с, 30 манатов — за 150 Мбит/с и 36 манатов — за 250 Мбит/с. После этого решения потребители начали жаловаться на плохое качество интернета и высокую стоимость.

Эксперт, в свою очередь, постарался внести ясность в этот вопрос.

Стоимость Интернета

По его словам, изменение минимальной скорости для абонентов с 40 Мбит/с до 100 Мбит/с произведено согласно международной практике.

«В Европе или соседних странах минимальный лимит на скорость начинается со 100 Мбит/с. Лишь в нескольких странах минимальная скорость для абонентов составляет 50 Мбит/с. В некоторых странах, например, в Нидерландах, такая скорость интернета предлагается за 42 евро, в других — за $15, что относительно схоже с ценами на интернет в Азербайджане», — отметил Аббасов.

Повсеместно плохой интернет

Что касается жалоб, то некоторые из них обоснованы с технической точки зрения, другие – нет. Потребитель действительно может недополучить интернет, говорит Аббасов. Обоснованной жалобой является ситуация, когда лицо пять лет назад приобрело модем и до сих пор продолжает им пользоваться. Такое оборудование может не поддерживать скорость в 100 Мбит/с или быть неправильно настроенным. В этом случае потребитель может обратиться в службу технической поддержки своего провайдера и изменить настройки модема. Сами провайдеры уверяют, что полностью обеспечивают своих клиентов обещанной скоростью интернета. Однако иногда причиной слабого интернета могут быть проблемы у самого провайдера, что организация, предоставляющая услуги доступа к сети, не всегда признает, отметил эксперт.

Но есть моменты, вызывающие общее непонимание. «Допустим, потребитель утверждает, что после изменения скорости интернета он больше не ловит сеть во дворе дома. Это технически непонятно, поскольку радиодатчик внутри модема должен распространять сигналы на то же расстояние, что и прежде, даже при отсутствии интернета. Изменение пакета интернета не имеет отношения к техническим возможностям датчика. Вероятнее всего, что в модеме ряда граждан возникли неполадки», — сказал собеседник.

В любом случае лицо может защитить свои потребительские права. Чтобы проверить, получает ли он обещанную скорость интернета, необходимо подключить модем к ноутбуку. Затем через сайт Speedtest провести диагностику скорости интернета. Если выяснится, что потребитель недополучает интернет, он должен обратиться к своему провайдеру для устранения неполадок. Также потребитель может написать жалобу в Агентство информационно-коммуникационных технологий или Государственную службу по антимонопольному и потребительскому рынку.

Объяснение провайдера

Ранее в СМИ национальный телекоммуникационный оператор Азербайджана Aztelekom ответил на жалобы абонентов.

Массовых сбоев в предоставлении интернета не наблюдается, однако могут возникать технические проблемы в отдельных домохозяйствах. При обращении абонентов, которые сталкиваются с неполадками, такие случаи берутся на контроль и устраняются, как сообщили в компании.

Отмечено, что основные проблемы, связанные с низкой скоростью интернета, могут возникать по трем ключевым причинам:

– Несоответствие устройств. Для обеспечения скорости интернета 100 Мбит/с устройства абонента (компьютеры, ноутбуки, телефоны и т.д.) должны поддерживать эту скорость. Если сетевой адаптер или порт Ethernet устройства не поддерживают 100 Мбит/с или выше, реальная скорость будет ниже.

– Неправильная настройка модема и маршрутизатора. Неправильная конфигурация модема или роутера может ограничивать скорость интернета. Например, старый или неверно настроенный модем может не поддерживать высокую скорость. Также неправильная настройка параметров Wi-Fi роутеров (таких как выбор канала или пропускная способность) может приводить к значительному снижению скорости интернета по Wi-Fi.

– Отсутствие настройки волн. Распространение Wi-Fi сигнала зависит от окружающей среды и используемых диапазонов волн. Например, диапазон 2,4 ГГц обеспечивает более широкое покрытие, но более подвержен к помехам. Диапазон 5 ГГц предлагает более высокие скорости, но имеет ограниченное покрытие. Неправильная настройка этих диапазонов может привести к снижению скорости интернета.

Зарина Оруджалиева

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Развитие информационных и коммуникационных технологий».