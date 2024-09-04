Импорт «зеленой энергии» для Европы: мифы и реальность

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В последние годы Европа активно продвигает идеи «зеленой энергетики», стремясь снизить свою зависимость от углеводородов и сократить выбросы углерода. Однако на практике это часто означает импорт электроэнергии из других стран вместо того, чтобы производить её на собственных возобновляемых источниках энергии. В результате такой подход создаёт иллюзию «зеленой энергетики», в то время как реальная углеродная нагрузка переносится на другие регионы.

Азербайджан, как один из ключевых энергетических партнёров Европы, играет важную роль в этом процессе. Страна активно развивает свою энергетическую отрасль, включая увеличение мощностей гидроэлектростанций и инвестиции в возобновляемые источники энергии. В последние годы Азербайджан значительно нарастил мощности своих гидростанций, что позволило увеличить долю возобновляемой энергии в общем энергетическом балансе страны. Гидроэнергетика является важным компонентом «зеленой энергетики», так как она обеспечивает производство электроэнергии с минимальными выбросами углерода.

Кроме того, важный вклад в развитие возобновляемой энергетики вносит Карабах. После возвращения контроля над территорией Азербайджан активно инвестирует в восстановление и строительство новых энергетических объектов, включая гидроэлектростанции и солнечные фермы. Потенциал Карабаха в области возобновляемой энергетики огромен благодаря благоприятным природным условиям для развития солнечной и ветровой энергетики. Реализация этих проектов способствует увеличению производства экологически чистой электроэнергии, что помогает не только Азербайджану, но и его европейским партнёрам в достижении климатических целей.

Однако, несмотря на эти усилия, значительная часть экспорта электроэнергии из Азербайджана всё ещё приходится на газотурбинные установки, которые используют природный газ. Хотя такие установки менее углеродно интенсивны по сравнению с угольными или нефтяными (мазутными) станциями, они всё равно остаются источником выбросов парниковых газов. В результате Европа получает электроэнергию, считая её “зеленой”, в то время как выбросы продолжаются в странах-экспортёрах, таких как Азербайджан.

Эта ситуация напоминает ложное представление об электрических автомобилях. Электромобили часто рекламируются как экологически чистая альтернатива автомобилям с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), однако производство аккумуляторов для электромобилей связано с высоким углеродным следом, зачастую превышающим выбросы при производстве и эксплуатации традиционных автомобилей с ДВС. По данным исследований, производство аккумуляторов для электромобилей требует значительных энергозатрат и редких металлов, добыча которых также сопровождается высокими выбросами углерода.

Таким образом, для того чтобы действительно сократить углеродный след, необходимо учитывать полный жизненный цикл продукции, будь то электроэнергия или транспортные средства. Прозрачность и точные расчёты углеродного следа для всех этапов — от производства до конечного потребления — являются ключевыми элементами в оценке реального вклада в борьбу с изменением климата.

Реальное продвижение «зеленой энергетики» требует не просто импорта “чистой” электроэнергии, а масштабных инвестиций в локальные возобновляемые источники, такие как солнечная и ветровая энергия, развитие инфраструктуры хранения энергии и повышение энергоэффективности на всех уровнях производства и потребления. Азербайджан, как ключевой энергетический партнёр, активно работает над расширением своих возможностей в области возобновляемых источников энергии, включая гидроэнергетику и проекты на территории Карабаха. Такой подход способствует устойчивому снижению глобальных выбросов углекислого газа и укрепляет репутацию Азербайджана как поставщика действительно «зеленой энергии» для Европы.

Руфат Мамедов