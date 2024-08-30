Политический ландшафт Грузии перед выборами: вызовы и перспективы

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении парламентских выборов на 26 октября. На брифинге президент отметила, что предстоящие выборы имеют экзистенциальное значение для страны, подчеркнув: «Наш нынешний выбор экзистенциален, этот выбор определит судьбу страны на долгие годы».

Зурабишвили категорически отвергла заявления лидеров правящей партии «Грузинская мечта» о том, что избирателям предстоит выбрать между миром и войной, назвав их ложными. Президент подчеркнула, что в Грузии никто не хочет войны и не готовится к ней. Тем не менее она предупредила, что изоляция и внутреннее противостояние могут увеличить риск войны, усиливая аппетиты врагов. В этой связи она отметила важность бодрости, единства и ясности в отношениях с доброжелателями и противниками.

Заявление о возможной «цветной революции» в Грузии, сделанное Службой внешней разведки РФ, вызвало острую реакцию со стороны местных и международных политиков. По утверждению российской разведки, прозападные НПО в Грузии готовят массовые наблюдения за выборами с целью выявления якобы неизбежных нарушений. В ответ на это мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что недопустимо никакое вмешательство в предвыборные процессы Грузии, будь то со стороны России или США.

Каладзе также подчеркнул важность закона «О прозрачности иностранного влияния», утверждая, что общество должно быть осведомлено о том, кто финансирует революционные сценарии и экстремистские организации. В свою очередь, Госдепартамент США отверг обвинения Москвы в подготовке «цветной революции», заявив, что США гордятся своей историей совместной работы с грузинским народом над построением более мирной и демократической Грузии.

Вопрос о провозглашении православия государственной религией также стал темой активных обсуждений в преддверии выборов.

На этой неделе в Грузии разгорелись серьезные дебаты вокруг инициативы правящей партии «Грузинская мечта» по возможному провозглашению православия государственной религией. Этот вопрос поднял множество противоречий и стал предметом широкого обсуждения как среди политиков, так и в церковных кругах, вызывая различные реакции и опасения. Правящая партия «Грузинская мечта» официально обратилась в Патриархию Грузии с предложением о закреплении православия как государственной религии. Протоиерей Андриа Джагмаидзе, глава Службы по связям с общественностью Патриархии, подтвердил факт поступления этого предложения и сообщил, что сейчас активно обсуждаются его содержание и формулировки. По его словам, крайне важно найти правильный подход к столь чувствительному вопросу.

Православные христиане составляют подавляющее большинство населения Грузии — около 84,9%. В то же время, страна также является домом для значительных меньшинств, включая мусульман (10,9%), приверженцев армяно-апостольской церкви (3%), католиков (0,5%) и представителей других конфессий (0,7%). Эти данные подчеркивают сложность и многослойность вопроса, который затрагивает не только религиозные, но и социальные аспекты жизни страны.

Несмотря на активное обсуждение в Патриархии, инициатива столкнулась с сопротивлением внутри самой Грузинской православной церкви (ГПЦ). Архиепископ Дманисской и Агарак-Таширской епархий Зенон Иараджули публично выступил против официального объявления православия государственной религией. В своих высказываниях в социальных сетях он назвал это предложение ошибочным, отмечая, что оно может нанести ущерб как государству, так и самой церкви.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили также не остался в стороне от этой дискуссии. В своих заявлениях в соцсетях он жестко раскритиковал лидера «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили, обвинив его в попытке захватить полный контроль над Грузинской православной церковью. Саакашвили утверждает, что Иванишвили стремится объявить православие государственной религией с целью ослабить церковь и подчинить её своим интересам. Он даже сравнил это с передачей церкви антихристу, называя инициативу одной из самых коварных идей в голове Иванишвили.

Саакашвили также напомнил о прошлых инцидентах, когда Иванишвили якобы обвинял Патриархию в хищении его денег и вёл себя враждебно по отношению к духовенству. По мнению экс-президента, провозглашение православия государственной религией откроет двери для дальнейшего контроля Иванишвили над церковью, включая финансовую сферу, что, по его мнению, является крайне опасным прецедентом.

В Патриархии, тем не менее, продолжаются обсуждения этого вопроса, и протоиерей Андриа Джагмаидзе вновь подчеркнул, что никакое решение не будет принято без согласия церкви. В ходе встреч с представителями власти были определены три принципа, которые должны лежать в основе окончательного решения. Во-первых, государство не внесет никаких записей или изменений без согласия церкви. Во-вторых, формулировка не будет представлять собой прямое объявление православия государственной религией. В-третьих, в конституцию будет добавлена запись, которая укрепит и увеличит роль церкви, но без ущемления других конфессий.

Митрополит Потийский и Хобский, владыка Григол, также отметил, что Патриархия разделяет мнение о необходимости тщательного и неторопливого подхода к этому вопросу. По его словам, патриарх высказывал пожелание, чтобы вопрос не рассматривался ускоренно, что подтверждает стремление к взвешенному решению.

Вопрос о провозглашении православия государственной религией Грузии остаётся открытым и вызывает широкий резонанс в обществе. Это обсуждение касается не только религиозных аспектов, но и отражает глубинные политические и социальные напряжённости в стране. В ближайшие месяцы будет ясно, каким образом власти и церковь смогут найти компромисс и избежать углубления раскола в обществе.

Рассмотрение закона «О прозрачности иностранного влияния» стало ещё одним важным событием в политической жизни Грузии. Конституционный суд приступил к рассмотрению исков против этого закона, поданных оппозицией, неправительственными организациями и президентом Зурабишвили. Критики закона утверждают, что он стигматизирует организации с иностранным финансированием и препятствует интеграции Грузии в ЕС. В то же время, представители правящей партии обвиняют оппозицию в использовании иностранных ресурсов для вмешательства в предвыборные процессы.

Эльбрус Мамедов, директор Центра информационной поддержки стратегического партнерства Азербайджан-Грузия-Турция