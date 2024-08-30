Франция показала духовное банкротство, пытаясь унизить азербайджанских паралимпийцев

944 Просмотров

На церемонии открытия Летних Паралимпийских игр на Елисейских полях в Париже организаторы вновь доказали, что являются мастерами притворства, лицемерия и малодушия. Французские комментаторы допустили провокацию в отношении азербайджанских спортсменов, не назвав страну, когда они маршем шли по главной дорожке. Важное событие транслировалось по местным каналам. Уже не остается сомнений, что за серьезным инцидентом стоит политический истеблишмент.

Случайностью или же технической накладкой назвать грубый ляп даже при желании не получится. Позор свидетельствует о предвзятости французских властей по отношению к Азербайджану, который беспричинно внесен в стан вражеских для макроновской Франции стран.

Стоит напомнить, что ранее, на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, французские комментаторы уже допустили провокационные высказывания в адрес Азербайджана, примешав к спортивному мероприятию грязные политические интриги. Организаторы воспользовались оскорбительными высказываниями, позабыв о том, что клевета — это месть трусов и слабаков.

Теперь в Париже состоялась презентация второго издания тома о моральной низости, который явно отражает нездоровый интерес определенной части французского политического истеблишмента к Азербайджану. Получается, что французы так и не поняли, что Баку не приемлет политику ненависти и давления, всегда отдавая предпочтение открытости и доверию.

Кажется, на берегах Сены настолько укоренилась самовлюбленность и вера в собственную исключительность, что после скандального провала на церемонии открытия главной Олимпиады никто не сделал надлежащих выводов. Они решили повторить «успех», который только обнажает слабохарактерность правящих кругов Пятой Республики.

Однако возникает вполне резонный вопрос: почему к Азербайджану такое предвзятое отношение? Видно, что Париж убежденно настроен продолжать действовать в духе конфликтности, рассчитывая извлечь из этой неосмотрительной и совершенно непонятной политики дивиденды. Однако продуктивность такой жалкой методологии вызывает сомнения, и не только в Азербайджане.

Инициаторами обострения выступили сами французы из команды Эммануэля Макрона, который низвел государственную политику своей страны до уровня маргинальной Армении, которая отсутствует не только в границах Южного Кавказа, но и всего Евразийского континента. Никто никому не вправе указывать, с кем и как дружить. Если официальному Парижу мил и люб Ереван, то какие могут быть возражения?!

Французы называют Армению «страной, близкой сердцу французов». Ради Бога, две страны достаточно сблизились, но означает ли это, что привязанность двух сестричек должна трансформироваться в ненависть к третьей стране?!

Новые системы возникают вокруг личностей, которые выступают двигателями новых инициатив, открытий и начинаний. Если учесть, что Эммануэль Макрон за время пребывания в кресле президента Пятой Республики все еще не успел отметиться в качестве тонкого мыслителя и внушительного созидателя, становится ясно, что он далек от оригинальности и политическим изыском не блещет. Не потому ли он выступает в роли архитектора хаоса, усложняя жизнь суверенным народам?!

Говорят, не бывает представлений без зрителей, и об этом хорошо осведомлены организаторы Олимпийских игр, удосужившиеся превратить знаменательное мероприятие в убогое действо. Мало того, что была плохая организация, разгул антисанитарии, масса недочетов и провалов, тут еще и подогревается антиазербайджанская истерия.

Баку не давал никаких поводов для обострения двусторонних отношений, оставаясь в пространстве предсказуемости. Конструктором их подрыва выступил Париж, посчитав, что имеет моральное право на диктат и мощный прессинг. Но не тут-то было. Не на ту страну напали.

Ставка на вражду и неприязнь не оправдает себя, потому что Азербайджан, будучи самодостаточным государством, ведет себя на большой арене маневренно и устойчиво. Кстати сказать, французский истеблишмент в этом уже успел убедиться.

Однако на берегах Сены не должны забывать, что по милости близоруких предводителей французский политес на бакинском треке ступает на скользкую дорожку, и в любой момент можно поскользнуться. Скорее всего, так оно и будет.

Вызов, брошенный Баку, принят, и азербайджанская сторона, будучи верной морали и хладнокровию, не свернет с избранного пути ясности. Значит, слабость Парижа будет преобразована в силу Баку. Кажется, на берегах Сены забыли, что уверенность и смелость не зависят от других или внешних факторов. Источником этих качеств всегда становится бойцовский характер.

Запустив маятник абсурда против азербайджанских интересов, организаторы Паралимпийских игр, а точнее, стоящие над ними стратеги, настолько морально выхолощены, что не подумали о людях с чувствительной психикой. Ведь столько сил на планете тратится для того, чтобы люди с ограниченными возможностями не чувствовали себя обделенными вниманием общества и не скатывались на обочину жизненных процессов.

Эти игры для них действительно являются большим и запоминающимся праздником, и не важно, окажутся ли они победителями и призерами или нет. Для них действительно участие — всему голова.

Раздув огонь антиазербайджанской кампании, горе-организаторы выпали из времени и доказали, что полностью исчерпали моральные и духовные качества. А азербайджанские паралимпийцы своим настроением, нацеленностью на важное международное событие и напором мягкой силы переиграли так низко павших устроителей позора.

Тофик Аббасов