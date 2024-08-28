Швабе возмущен, Баку чихать хотел

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Как известно, в своем недавнем интервью «Радио Свобода» депутат Бундестага Франк Швабе обронил, что Азербайджан не заинтересован в членстве в Совете Европы, поскольку «не уважает ценности» этой организации. Вслед за чем высказал недовольство неприглашением официальным Баку наблюдателей ПАСЕ на предстоящие выборы в Милли Меджлис.

В ответ на что глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, назвав высказывания Швабе «предвзятыми» и «лживыми», подчеркнул, что депутаты, проголосовавшие в начале текущего года против азербайджанской делегации в ПАСЕ, стали для нашей страны персонами нон грата. И вплоть до восстановления мандата азербайджанской делегации в ПАСЕ они не смогут посещать Азербайджан, включая и знаковое мероприятие COP29. Последний акцент был сделан далеко не случаен, т. к. г-н Швабе в своем интервью не преминул озвучить намерение стать гостем Баку в дни проведения COP29.

А сейчас напомним, что 24 января 2024 года ПАСЕ не ратифицировала полномочия азербайджанской делегации сроком на 1 год из-за «невыполнения», дескать, Азербайджаном «основных обязательств» перед Советом Европы и неприглашения наблюдателей ассамблеи на внеочередные президентские выборы. Естественно, инициаторы решения, которое и было поддержано теми самыми 76 депутатами, включили в антиазербайджанский формат и столь любимый в отдельных властных кругах Запада тезис о «действиях властей в Карабахе».

Важнейший же нюанс здесь состоит в том, что во время открытия этой злополучной зимней сессии ПАСЕ, когда обычно происходит процедура подтверждения полномочий всех национальных делегаций, с предложением об отказе в ратификации полномочий азербайджанской делегации в ассамблее выступил никто иной, как лидер группы социалистов, депутат из Германии… – Франк Швабе.

Интересно, не правда ли? Ну да ладно, как есть, так есть. Другое дело, что, по всей видимости, устроители январского шоу, исходя из невозможности для Баку после неподтверждения полномочий азербайджанских депутатов (согласно процедурным правилам) участвовать в работе ПАСЕ как минимум в течение года, были уверены, что Азербайджан пойдет на попятную, т. к. в поправке к зачитанной Швабе резолюции констатировалась возможность для бакинской делегации «возобновить работу при соблюдении предусмотренных регламентом условий».

Но не тут-то было. Делегация Азербайджана, проигнорировав итоги голосования по представленной резолюции, еще до начала дебатов объявила о прекращении сотрудничества с ПАСЕ. Предварив свой шаг заявлением о том, что антиазербайджанская инициатива стала «частью злостной кампании» против официального Баку. Параллельно делегаты Азербайджана обвинили ангажированные силы Запада во вмешательстве в национальные выборы и в коррупции.

Вот и спрашивается, с чего это вдруг г-Швабе вроде как искренне негодует? Или, может, он посчитал, что несправедливый январский антиазербайджанский демарш забыт? Но если так, значит, он не знает элементарных уроков истории: азербайджанский народ обладает прекрасной памятью как на положительные, так и на отрицательные шаги (решения, действия) внешних сил по отношению к нашему обществу и государству.

Однако, допустим, запамятовал социалист Швабе. Но как быть с прозвучавшим из его уст в интервью Frankfurter Rundschau пассажем о «демонстрации Азербайджаном истинного лица диктатуры, когда депутатов, критикующих режим, исключают, поощряя лояльную часть подарками». При этом, громогласно восклицая, что «попытка Азербайджана шантажировать членством в ПАСЕ не увенчается успехом», Швабе открытым текстом призывает Германию, Совет Европы и европейские страны подготовить адекватный ответ для Баку.

Признаем, что от потуг Швабе становится смешно. Если не сказать, что грустно. О каком «адекватном» ответе толкует депутат Бундестага? К чему он в очередной раз призывает в преломлении к Баку? Или ему понравилось терпеть поражения от Азербайджана на дипломатическом поле?

Вообще такая категория лиц, как Эммануэль Макрон или Франк Швабе, будто периодически перестают ориентироваться в геополитическом пространстве. На самом деле не будто, а постоянно, перманентно. Но ведь геополитическое ориентирование не есть вид спорта, именуемый спортивным ориентированием, не так ли? Следовательно, утеря ориентации – шаг в никуда. В политическую пропасть. Что и происходит с Макроном. Быть может, лавры на этом поприще не дают покоя и Швабе? Но в таком случае ему целесообразно прислушаться к отраженному в заявлении Общины Западного Азербайджана, конкретизировавшего, что «предвзятые мнения собравшихся в ПАСЕ и некоторых западных институтах» т. н. «приверженцев прав человека», в течение последних 30 лет не соизволивших призвать к прекращению оккупации азербайджанских земель, не осудивших многотысячные акции в Иреване под лозунгом «Армения без тюрок», не выступивших за возвращение западных азербайджанцев на земли предков, «не представляют никакой ценности для азербайджанского народа».

Азербайджан стал примером для многих мировых стран с точки зрения демонстрации возможности достижения исторической справедливости на основе соблюдения международного права. Того самого права, которое Макрон, Швабе и иже с ними, пытаются игнорировать.

Вот и доигнорировались. Потому нужно не жаловаться, а исправляться.

Теймур Атаев