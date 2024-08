Основатель Megaupload призывает бойкотировать Францию

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, призвал бойкотировать Францию до тех пор, пока основатель мессенджера Telegram Павел Дуров не будет освобожден.

Об этом К.Шмитц заявил на своей странице в социальной сети X.

«Бойкотируйте Францию, пока Павел Дуров не будет освобожден. Не тратьте деньги на французские товары и не ездите во Францию», – говорится в публикации.

Boycott France until Pavel Durov is released. Don’t spend any money on French products or travel to France. If you want to fight for free speech this is the way. #FreePavel

— Kim Dotcom (@KimDotcom) August 28, 2024