Маск призвал Макрона объяснить причины ареста Дурова

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом объяснить людям причины ареста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

«Для мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей того, почему он был арестован», — написал он.

Так Маск прокомментировал публикацию президента республики, в которой тот утверждает, что все обвинения в сторону Франции из-за ареста основателя Telegram ложные, и что Париж «придерживается принципа свободы слова».

It would be helpful to the global public to understand more details about why he was arrested

— Elon Musk (@elonmusk) August 27, 2024