Мухтар Бабаев встретился с генсеком ООН

Президент СОР29 Мухтар Бабаев встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем.

Об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети Х.

«Президент СОР29 Мухтар Бабаев провел продуктивную встречу с генсеком ООН Антониу Гуттеришем на полях Форума тихоокеанских островов в Королевстве Тонга. Вместе мы работаем над тем, чтобы голоса тихоокеанских островов были услышаны, а также для создания более устойчивого будущего в преддверии COP29», – говорится в сообщении.

Productive meeting today between COP29 President-Designate Mukhtar Babayev and UN Secretary-General @antonioguterres at the @ForumSEC in Tonga. Together, we’re working to amplify the voices of Pacific Islands and build a more resilient, sustainable future ahead of #COP29.… pic.twitter.com/kQDEqDwxp2

— COP29 Azerbaijan (@COP29_AZ) August 26, 2024