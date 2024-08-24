Рассекречено: Англия и Франция хотели достичь краха СССР, разбомбив нефтепромыслы Баку

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Англия и Франция планировали, разбомбив в 1940 году советские нефтепромыслы в Баку, поставить СССР на колени и в конечном счете добиться краха Советского Союза, следует из архивных документов, опубликованных Президентской библиотекой России, передает РИА Новости.

Англия и Франция в начале 1940 года приняли принципиальное решение начать войну против СССР, ударить из Финляндии, с которой тогда сражался Советский Союз, захватить Ленинград, ударить со стороны Кавказа, разрушив местные советские нефтепромыслы, а также создать «национальное русское правительство». Это решение было принято высшим военным советом – официальным главным органом военного руководства Англии и Франции, его возглавляли премьер-министры обеих стран Невилл Чемберлен и Эдуард Даладье.

Президентской библиотекой опубликованы фрагменты из сборника МИД Германии «Секретные документы французского генштаба» – записка главнокомандующего сухопутными союзными войсками во Франции генерала Мориса Гамелена о планах разрушения советских нефтяных промыслов на Кавказе. Документ, датированный 22 февраля 1940 года, хранится в Российском государственном военном архиве.

Гамелен видел целью «лишение России сырья, необходимого для ее экономики, и расшатывание таким образом советской державы».

«Военные действия против нефтяных месторождений Кавказа должны иметь целю поражение уязвимых пунктов нефтяной промышленности этого региона», – отмечал Гамелен. Он указывал на нецелесообразность вторжения в СССР на Кавказе по суше. «Наличие различного рода трудностей, вызванных наземной операцией, привело нас, таким образом, к рассмотрению вопроса об ударе по Баку с воздуха», – писал Гамелен.

«Учитывая, что Баку является одновременно центром по добыче, хранению и откачке нефти, действия авиации против этого города могли бы иметь целью разрушение или поджог: нефтеперерабатывающих заводов, легко достижимых целей, уязвимых, очень дорогих и очень долгосрочных в восстановлении; резервуаров, также легко достижимых и уязвимых целей; портовых сооружений; железной дороги Баку-Ростов», – указывал генерал.

Как отмечал Гамелен, Баку представлял собой в значительной степени самый крупный нефтяной центр Кавказа: «источниками 75% русской нефтяной продукции являются скважины Баку».

«Удар по Баку с воздуха, при условии его проведения достаточным количеством самолетов и возможности его повторения для того, чтобы препятствовать восстановлению полученных разрушений, дал бы, таким образом, особенно хорошие результаты», – подчеркивал Гамелен.

По его словам, такой удар лишил бы СССР значительной части кавказской нефти, «Москву, использующую почти всю свою нефтяную продукцию для нужд своих моторизованных формирований и сельского хозяйства, и быстро поставил бы Советы в критическое положение».

Как отмечал Гамелен, действия против русской нефтяной промышленности на Кавказе представляют для союзников очень большой интерес. «Они позволяют нанести очень серьезный, если не решающий удар по советской военной и экономической организации. По прошествии нескольких месяцев затруднения СССР могли бы стать даже таковыми, что это государство подверглось бы риску полного краха», – указывал Гамелен.

Он оценил возможности для бомбардировки по бакинским промыслам. По расчетам, авиаудары планировалось наносить, вылетая с баз в Турции или Иране, Сирии, Ираке, находившихся на расстоянии от 400 до 700 километров от Баку.

«Из-за нехватки в нынешней обстановке у нас самолетов этой категории самая большая часть используемых самолетов должна быть поставлена британцами», – отмечал Гамелен.

Согласно обнародованным ранее данным, возможность удара с воздуха по нефтяным месторождениям СССР на Кавказе впервые рассматривали во Франции уже в самом начале Второй мировой войны в сентябре 1939 года.

Во второй половине января 1940 года премьер Франции Даладье поставил перед военными конкретную задачу ударов с воздуха по кавказским нефтепромыслам. Идею Даладье поддержал британский премьер Чемберлен. Были подготовлены планы внезапного нападения на СССР – английский МА-6 и французский R.I.P. («Россия. Индустрия. Горючее»), затем объединенные Лондоном и Парижем в план совместной операции «Копье».

Нападение на СССР англичане и французы планировали начать с ударов по городам Баку, Грозный, Батуми, Майкоп и Поти. Бомбить объекты на Кавказе и Черноморском побережье должны были девять групп бомбардировщиков с аэродромов Сирии (она тогда была подмандатной территорией Франции) и Турции, с которой англичане планировали договориться. Баку собирались разрушить за 15 дней, Грозный – за 12 дней, Батуми – за полтора дня.

Начало операции планировали на 15 мая 1940 года, затем ее сдвинули на июнь 1940-го.

Советская разведка своевременно вскрыла планы Англии и Франции. Были приняты срочные меры по укреплению обороноспособности южных рубежей СССР. А затем Лондону и Парижу стало не ударов по Советскому Союзу в связи с военными успехами Германии на западе Европы в 1940 году. А 12 марта 1940 года кончилась и война между СССР и Финляндией, Москва и Хельсинки подписали мирный договор.

Но сразу после начала Великой Отечественной войны британское военное руководство вернулось к прежней идее. В тот момент английские военные эксперты считали, что СССР продержится против Германии не более полугода, и предлагали уничтожить кавказские нефтепромыслы, чтобы они не попали в руки к гитлеровцам.