Геополитический вектор Центральной Азии меняется: Азербайджан и Узбекистан подписали историческое соглашение

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Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками – это, возможно, главный итог государственного визита в Узбекистан президента Азербайджана. После переговоров Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев подписали целый ряд двусторонних документов, где на первом месте, безусловно, «Соглашение о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан».

То, что отношения Баку и Ташкента «на подъеме», сегодня уже очевидно. Частота и насыщенность двусторонних визитов на высшем уровне – только одно из свидетельств. Уже в ходе нынешнего государственного визита Ильхама Алиева был подписан целый ряд документов, начиная от тех, которые предусматривают сотрудничество в сфере культуры, образования, защиты трудовых прав, судебных экспертиз и т.д., и заканчивая программами сотрудничества министерств иностранных дел и перспективой открытия в Узбекистане аналога ASAN.

Договорились о сотрудничестве SOCAR и «Узбекнефтегаз». Совсем недавно, напомним, нашу страну посетила делегация узбекских военных – изучали опыт применения беспилотных летательных аппаратов. На таком насыщенном фоне у президента Узбекистана были все основания заявить: «Сегодня мы с уважаемым Ильхамом Гейдаровичем подписали договор о союзнических отношениях. Этот документ знаменует начало новой главы в укреплении межгосударственного взаимодействия. Мы подтвердили нашу твердую приверженность курсу на всестороннее развитие многопланового партнерства».

А партнерство действительно многоплановое. Оно включает и культуру, и образование, и военную сферу, и вопросы безопасности, и политическую координацию, и инвестиции, и логистику, и многое другое. В Ташкенте начинается строительство гостиничных комплексов при участии Азербайджана. Узбекские инвесторы вкладывают деньги в текстильное производство в Ханкенди. В Азербайджане помнят, и об этом недавно напомнил президент нашей страны, что именно Узбекистан – первое иностранное государство, которое подарило Азербайджану учебное заведение на освобожденных от армянской оккупации землях.

Более того, нет сомнений, что последствия и результаты государственного визита Ильхама Алиева по-настоящему развернутся в ближайшем будущем, когда подписанные соглашения начнут работать.

Возможно, законы жанра требуют сейчас называть цифры товарооборота, взаимных инвестиций и т.д. Но не менее важно то, что остается за горячими новостями о визите. По сути дела, речь идет о смене геополитических векторов на огромном пространстве, которое еще недавно называли не иначе, как «подбрюшье Советского Союза». Сегодня Советского Союза на карте уже нет. Но его «геополитическое прочтение» в Центральной Азии в общем-то сохранялось до недавнего времени, и даже присутствие в Афганистане войск НАТО и использование ими баз в Узбекистане и Кыргызстане ситуацию не очень изменило. Экономика, инвестиции, трудовая миграция, логистика, помощь в решении вопросов безопасности – все это в той или иной форме замыкалось на Москве. Казалось, что здесь нет и не будет альтернативы.

Но теперь меняется очень многое. Нет, никто не устраивает в Центральной Азии игры «в геополитическое соперничество». Но страны региона сталкиваются с вызовами и проблемами, которые надо решать.

Азербайджан – одно из немногих государств постсоветского пространства, которое смогло добиться реальной независимости, проводить действительно многовекторную политику, установить партнерские отношения и с Европой, и с Китаем, но при этом не разрушить отношения с РФ. И сегодня наша страна предлагает государствам Центральной Азии, и прежде всего Узбекистану, сотрудничество во многих направлениях, инвестиции, логистику, политическую координацию и многое другое. Неудивительно, что это находит горячий отклик.

Но у сближения между Азербайджаном и Узбекистаном есть не только «двустороннее» прочтение. Это – часть укрепления сотрудничества тюркских государств. То, что раньше имело исключительно культурно-гуманитарное значение, теперь превращается в экономическое и политическое партнерство. Причем не только в рамках ОТГ как организации, но и на двусторонней основе. По сути дела, к востоку от Каспия восстанавливаются исторические связи и границы огромного пространства, которое уже не сонная политическая провинция, а регион, находящийся «на взлете», с огромным потенциалом, большими возможностями и перспективами. И сегодня здесь не просто развивают экономику – здесь пишут свою новую историю. В анналах которой наверняка будет отражено, что на поворотном этапе надежным другом и партнером Узбекистана оказался именно Азербайджан.

Отдел политики Minval.az