МИД Азербайджана поздравил Зелима Коцоева с победой на Олимпиаде в Париже

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило азербайджанского дзюдоиста Зелима Коцоева с победой на Олимпийских играх в Париже.

Об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства страны в соцсети Х.

«Мы искренне поздравляем Зелима Коцоева, нашего второго олимпийского чемпиона по дзюдо с его грандиозным достижением! Мы гордимся всеми нашими спортсменами, которые всегда самоотверженно поднимают наш трехцветный флаг в сопровождении государственного гимна Азербайджана!» – отмечается в сообщении.

We sincerely congratulate Zelym Kotsoiev, our second Olympic Champion🥇🇦🇿 in Judo in #Paris2024 on his tremendous achievement!

So proud of all our sportsmen who are always dedicated to raise our tricolor flag accompanied by iconic National Anthem of #Azerbaijan! pic.twitter.com/DVKlfvUSsX

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) August 2, 2024