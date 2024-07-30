Ереван готовится к масштабной провокации

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На условной границе Азербайджана и Армении – очередной инцидент. Как накануне уже рассказывал Minval, 28 июля примерно в 17:40 квадрокоптер вооруженных сил Армении попытался осуществить разведывательные полеты над позициями Азербайджанской Армии на Лачинском направлении. Беспилотник своевременно обнаружили, перехватили управление и вывели с азербайджанской территории.

Одного квадрокоптера для далеко идущих выводов, конечно, мало. Но несколько дней назад ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции на Кельбаджарском направлении с применением тяжелого оружия и использованием натовской тактики. Затем был полет разведывательного дрона над азербайджанскими позициями в Товузе. И вот теперь – квадрокоптер в Лачинском районе. На цепочку случайных инцидентов всё это похоже очень мало. Очевидно, что ереванские стратеги ведут сбор разведывательной информации, используя и разведку боем, и полеты беспилотников, и многое другое. Такие манипуляции – будем реалистами – чаще всего предшествуют куда более масштабным вооруженным вылазкам.

Примечательна и география. Газах и Товуз – тот регион, где ближе всего к границе с Арменией проходят стратегические коммуникации, в том числе железные дороги и экспортные трубопроводы Азербайджана. Достаточно вспомнить, как четыре с небольшим года назад, в июле 2020 г., Армения уже спровоцировала здесь вспышку боев. Правда, продвинуться и разорвать азербайджанские трубопроводы силой не смогла. Лачин и Кельбаджар – это освобожденные от армянской оккупации регионы, где, как уверены ереванские стратеги, Азербайджан ещё не до конца укрепился. Более того, именно через Лачин и Кельбаджар проходят дороги, соединяющие Армению и Карабах. Безусловно, в Карабахе уже нет оккупационно-криминальной хунты, которая даже объявила о самороспуске. Но, будем реалистами, планы повторной оккупации азербайджанских территорий с повестки дня в Ереване не сняты. Что особенно очевидно теперь, когда Ереван спешно пополняет арсеналы именно наступательным оружием.

Примечателен и общий фон. Южный Кавказ на периферии внимания мирового сообщества: Олимпиада в Париже, взлет напряженности на Ближнем Востоке, война в Украине и в качестве вишенки на торте, выборы в Венесуэле, после которых вспыхнули беспорядки. Самое время для устройства разного рода «блицкригов», «реваншей» и т.д. Причем воевать Армения опять собирается чужими руками. Раньше надежды возлагались на Россию. Теперь – на Францию и США. Тем более что от Франции Армения уже получила оружие. Плюс ко всему Байден уже дорабатывает свой срок и отказался от переизбрания, внутриполитические позиции Макрона рушатся со скоростью прорыва плотины. Умных и дальновидных политиков это подтолкнуло бы к сдержанности, но в Армении явно пытаются использовать ускользающие шансы.

Вряд ли, конечно, армянские генералы настолько не подготовлены, что в самом деле полагают, будто бы полсотни старых бронетранспортеров «Бастион» в сочетании с громоздкими и капризными САУ CAESAR хотя бы восполнили для Армении потерянное в ходе 44-дневной войны и антитеррористических рейдов сентября 2023 г. оружие, по самым скромным подсчетам, на 5 миллиардов долларов. То, что Армения получила от своих партнеров, – это в лучшем случае подачка. Расстановку сил такие поставки оружия не меняют. Но агрессивность Еревана подстегивает не на шутку – прежде всего за счет убежденности, что такая помощь – это прежде всего обозначение политического вектора, и в случае чего за Армению немедленно вступится весь «цивилизованный мир». А так как Азербайджан нападать на Армению не собирается, то это уже диктует армянским «варчапетам» и «гынгапетам» простой сценарий: напасть самим и после ответного удара верещать, будто бы это атака со стороны Азербайджана. А так как эти самые новоявленные друзья Армении молчат и по поводу фактического срыва лондонского раунда переговоров, и многочисленных провокаций на границе, в Ереване это расценивают как карт-бланш.

Намеренно оставим в стороне гадание, получили ли в Ереване от своих новоявленных западных друзей однозначные гарантии, что Париж, Вашингтон и т.д. готовы поддержать попытки Армении повторно оккупировать азербайджанские территории. По совести говоря, хочется надеяться, что в западных столицах еще не до конца растеряли здравый смысл и вряд ли захотят окончательно разрушать свои позиции в Азербайджане, захлопнуть ворота в Центральную Азию и преподнести весь регион на блюдечке Пекину и Москве. Но представители Армении всегда отличались склонностью «слышать» в словах собеседников не то, что им на самом деле говорили, а то, что они очень хотели слышать. Впрочем, гадать о мотивах можно до бесконечности, и это будет именно гадание.

Но в чем нет сомнений, так это в том, что напряженность на Южном Кавказе растет опасными темпами. И это та ситуация, когда уже страны, которые хотят видеть Армению в своей орбите, должны, наконец, снять розовые очки, расстаться с иллюзиями и дать оценку именно действиям Армении. Предупредить Ереван, что никакой поддержки новой агрессии против Азербайджана не будет. Потому как ответственность за сателлита, форпост и т.д. никто не отменял.

Нурани, обозреватель