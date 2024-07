Маск обвинил Харрис в желании уничтожить все человечество

Философия, которой придерживается вице-президент США Камала Харрис, предполагает уничтожение человечества. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил американский предприниматель, мультимиллиардер Илон Маск.

Бизнесмен прокомментировал заявление Харрис во время прошедшего в сентябре прошлого года мероприятия в штате Пенсильвания. Вице-президент тогда сказала о беспокойстве молодых граждан США по поводу изменения климата. Она отметила, что эта глобальная проблема заставляет молодежь сомневаться в самой возможности создать семью и вырастить ребенка.

В свою очередь, Маск обвинил Харрис в намерении ликвидировать человечество. По его словам, естественным продолжением идеологии вице-президента США стал бы фактический холокост всего человечества.

Shamala is an extinctionist. The natural extension of her philosophy would be a de facto holocaust for all of humanity!

