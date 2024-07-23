Запад идет по следам Москвы

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Евросоюз предоставит Армении военную помощь. Армения получит палатки на сумму 10 миллионов евро. Для Еревана это весьма актуально: достаточно вспомнить пожар в импровизированной «казарме», стоивший жизни полутора десяткам армянских солдат, а также армянские посты на границе с Азербайджаном, которые производят очень жалкое впечатление.

Оставим в стороне ироничные вопросы о том, сколько этих комфортабельных палаток действительно дойдет до «зинворов», а сколько растворится по дороге — вряд ли кто-то забыл обыск дома у генерала Манвела Григоряна, где обнаружилось и солдатское белье в «коммерческих» количествах, и тушенка ящиками, и туалетная бумага, и автомобиль «Скорой помощи», и даже похоронный венок. Не станем интересоваться, не «всплывут» ли эти палатки с российской стороны украинского фронта – не секрет, что именно Армения была и остается главным хабом для обхода наложенных на РФ санкций. Вопрос в другом: не дожидаясь подписания мирного договора, Евросоюз разворачивает военную помощь Армении. О том, чтобы как-то её «сбалансировать» на азербайджанском треке, в Брюсселе даже не задумались. Правда, официально передали всего лишь палатки. Но здесь эксперты советуют не забывать о старом законе военной помощи: если вы предоставляете своему подопечному 10 миллионов евро на палатки или что-то другое нелетальное, это означает, что высвободившиеся средства он может потратить уже на летальное оружие. И излишне напоминать, что это решение вряд ли обойдется без последствий уже на векторе Баку-Брюссель, где и так хватает вопросов: и деятельность EUMA, и встреча 5 апреля, и переговоры в Гранаде, где азербайджанскую тематику обсуждали без присутствия Азербайджана.

Как уверены эксперты, говорить о серьезном кризисе отношений Азербайджана и Евросоюза всё-таки слишком рано. Но «охлаждение» налицо. Точно так же, как и с США. И это резко контрастирует с тем геополитическим раскладом, который существовал в регионе последнюю четверть века после распада СССР. Главным форпостом России на Южном Кавказе была Армения. Азербайджан проводил (и проводит) независимую политику, выстраивая партнерские отношения по нескольким векторам. Грузия четко обозначила ориентацию на Запад.

Сегодня все изменилось. Запад настойчиво обхаживает Армению. При этом в Вашингтоне и Брюсселе не стали ждать не только подписания мирного договора. Армения остается членом ОДКБ и ЕАЭС, она по-прежнему помогает Москве обходить санкции, её границы охраняют российские пограничники, а в Армении действуют совместные российско-армянские группировки сухопутных сил и сил ПВО. Тем более никуда не делась база в Гюмри. Да и в экономике и инфраструктуре Армении «контрольный пакет» в руках у России. Но Запад это не смущает. Вряд ли здесь можно говорить о стратегических задачах – скорее имеет место попытка набрать голоса этнических армян, помноженная на идеологию «крестоносцев». И нас можно было бы обвинить в рисовании черта – ну или крестоносца – на стене, если бы, к примеру, организатор курируемого Комиссией США по религиозной свободе и Сенатом «Саммита по религиозной свободе» Питер Бернс не делился в соцсетях милой картиночкой, где теперь уже бывший кандидат в президенты Вивек Рамасвами в одежде крестоносца и с армянским флагом.

Отношения вполне христианской Грузии с её западными партнёрами тоже проходят серьезную «проверку на прочность», но здесь в роли детонатора выступили грантовые НПО. Те самые, которые Запад весьма активно использует в качестве инструмента «внутриполитической рихтовки», «цветных революций» и т.д. Проще говоря, и Грузию, и Азербайджан, ценных и многообещающих партнеров, в отношения с которыми уже вложено немало сил, времени и денег и где наличествуют коренные и долгосрочные интересы, Запад по сути дела отталкивает. При полной неясности ответа, ради чего.

Честно говоря, все это очень напоминает поведение западных стран в начале девяностых. «Пыль» от рухнувшего СССР ещё не осела, новые независимые государства рвались на Запад, США оказались в статусе единственной сверхдержавы… И на таком благостном фоне западные политики решили, что теперь им остается только восседать на сияющем троне и выбирать, кому из новых государств, толкающихся у парадного подъезда, позволить сделать следующий шаг на «сближение», а кто может подождать. На пространстве бывшего СССР полыхали «локальные конфликты», Москва открыто поддерживала армянскую агрессию против Азербайджана, осуществляла слегка замаскированную под сепаратизм агрессию против Грузии и Молдовы, а от Запада вместо помощи следовали только требования и придирки. А реальная политика, в том числе внешняя, просто разменивалась на интересы мелких «групп влияния». Кто-то собирал голоса армян, кто-то – ультраправых, и в результате поддерживали исключительно христиан, не особо заморачиваясь, кто прав, кто виноват, и кто на кого напал, а кто-то вообще, пользуясь случаем в лице «эйфории Горби-Ельцина», «перезагрузки» или ещё чего-нибудь в том же роде, просто делал свои коммерческие дела, а что там происходило на пространстве бывшего СССР, никого особо не волновало. Запад просто не считал необходимым для себя во всё это вникать и был уверен, что рано или поздно все эти новые независимые государства сами упадут ему в руки, как перезрелые плоды.

Но сегодня на дворе уже не начало девяностых. «Эйфорию Горби-Ельцина» сменили санкции и война в Украине. Выражение «евроатлантическая интеграция» уже не имеет прежней магической силы: ни Грузия, ни Украина так и не дождались выполнения тех обещаний, которые им давали западные политики в сфере евроинтеграции, вступления в НАТО и гарантий безопасности. И самое главное, США и Запад уже не являются единственным «центром притяжения» — на мировой арене есть не только Россия, но и набирающий силу и влияние Китай.

Теоретически это должно было бы заставить западных политиков «встряхнуться», уяснить для себя, что настало время вести политику всерьез, и что не получится выстраивать отношения с Азербайджаном и Грузией, игнорируя коренные интересы Азербайджана и Грузии. Именно эту ошибку в свое время допустила Россия, уверенная, что постсоветское пространство от неё никуда не денется. У Запада был шанс этим воспользоваться. Нужна была самая малость — политическая воля и дальновидность. А вот этого как раз и не хватило. Более того, сегодня Запад по сути повторяет ошибки Москвы, пребывая в полной уверенности, будто бы никуда новые независимые государства от него не денутся.

Разумеется, никто в новых независимых государствах не ждет, что вот сейчас приедут из Брюсселя и Вашингтона «большие дяди» и извлекут из своих портфелей чудесные ключики для решения всех мыслимых и немыслимых проблем. Но по крайней мере от политики должны быть надежно отодвинуты заведомые провокаторы вроде той же Саманты Пауэр. Или грантовых НПО.

Просто потому, что потом никакая «работа над ошибками» не позволит вернуть упущенное.

Нурани