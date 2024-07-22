О важности развития конного спорта в Азербайджане

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Карабахские скакуны – символ наследия и гордость нашей нации. Одна из самых древних пород лошадей в мире. Их родиной является высокогорье Карабаха. На территории современного Азербайджана этих красивых рыжих лошадей одомашнили и стали разводить еще в VIII веке до н. э. Небольшая (рост в холке не выше полутора метра), но выносливая, дерзкая, быстрая и манёвренная – вот, что такое карабахская лошадь. Чистокровный «кеглян» – так называли их на родине, во все времена был большой редкостью, любимым конем карабахских ханов. «Золотой век» карабахской породы пришелся на XVII–XIX столетия. В это время улучшением породы занимались карабахские ханы. Они настолько ценили эту породу лошадей, что считали их Божьим даром, и отказывались ими торговать, позволяя лишь изредка преподносить лошадей в качестве подарка.

Но развитие данной породы было поставлено под удар, когда началась кровопролитная Карабахская война. В результате оккупации Агдама армянскими агрессорами Агдамский конный завод перестал существовать. К счастью, коннозаводчикам удалось вовремя вывезти лошадей. Ну а восстановление породы карабахских лошадей произошло в период уже независимого Азербайджана, где были созданы все условия, построены новые заводы, что сразу дало свои плоды.

Помимо двух государственных заводов, имеются также частные предприятия. Согласно закону, этих лошадей нельзя экспортировать. Сейчас численность чистокровных кеглянов слишком мала, по оценкам специалистов, их не более 300, но нельзя сказать точно, поскольку официального точного учета, как ни странно, нет. Возможно, это связано еще и с тем, что на некоторых ипподромах карабахских скакунов селекционировали с арабскими, чтобы они демонстрировали лучшие результаты на скачках.

Так или иначе опасность вымирания карабахских лошадей миновала.

В ноябре 2018 года в Агджабединском районе был открыт Карабахский коневодческий комплекс, находящийся на балансе научно-исследовательского института животноводства Министерства сельского хозяйства Азербайджана. Это современный комплекс, где ведутся внутреннее обследование лошадей, диагностика переломов и повреждений, а также проводится селекционная племенная работа.

Но этого недостаточно. Необходимы финансовые вливания в эту сферу, которые были бы нацелены на разведение национальной породы лошадей и соответственно развитие. Поддержка и развитие национальной породы со стороны государства не должна ограничиваться двумя заводами. В обозримом будущем мы ожидаем постройку ещё нескольких заводов, которые способствуют развитию породы Карабахских скакунов, но на сегодня о работе, которая ведется в этом направлении нет конкретной информации.

Помимо этого, хочется обратить внимание читателя на развитие конного спорта в Азербайджане в целом.

На данный момент приоритетной целью Конной федерации Азербайджана является получение квалификации по верховой езде для Олимпийских игр-2028. У нас есть спортсмены, которые могут достойно представить страну на олимпийских играх, несмотря на то, что этот вид спорта недостаточно популярен здесь. Получение квалификации – вещь нужная и благородная, однако не видно дальнейших задач, которые федерация поставила бы перед собой в обозримом будущем.

Что же касается развития этой отрасли в целом, то Азербайджан мог бы воспользоваться опытом братской Турция, которая, между прочим, добилась больших результатов в конных видах спорта. У них очень хорошо развита система обмена опытом, даже на детском уровне. В частности, конная федерация помогает развивать данную сферу, а также способствует выездам за границу для проведения соревнований, не только профессионалов, но и любителей – новичков в спорте.

Конный спорт разнообразен и имеет как минимум восемь дисциплин, признанные Международной федерацией конного спорта, есть еще наши, национальные дисциплины. Однако следует отметить, что международные дисциплины в Азербайджане не то, чтобы не развиты, а находятся на примитивном уровне. К примеру, та же самая выездка: спортсмены по этой дисциплине вынуждены тренироваться за рубежом, потому что здесь нет необходимых для них условий.

Открытие специального училища для получения конного образования либо повышения квалификации, с приглашением зарубежным педагогов, также может способствовать развитию. Ведь мало просто уметь держаться верхом, особенно для людей, которые хотят посвятить жизнь лошадям. Необходимо дать им возможность получить профессиональное образование. То есть конные школы у нас есть, но нет училища, где готовили бы преподавательские кадры, а существование одного без другого просто не имеет смысла.

Нельзя сказать, что в Азербайджане нет хороших тренеров, они есть, но поскольку нет международных коммуникаций и обмена опытом, первые не могут выйти на более высокий профессиональный уровень и топчутся на месте, когда в мире конный спорт стремительно развивается.

Тем более сейчас необходимо обратить внимание на эту проблему, когда после блестящей победы в 44-дневной Отечественной войне мы не только восстанавливаем Карабах, но и возрождаем породу карабахских скакунов.

Владимир Мясников